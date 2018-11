El judici de l'1-O: una guia per no perdre't

El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, amb el rei d'Espanya Felip VI. Foto: ACN

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez durant la protesta al Departament d'Economia Foto: Adrià Costa

El passat 23 de març el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va anunciar finalment el processament per rebel·lió de 13 líders independentistes. No obstant això, els investigats ascendien a 25 si se sumaven els delictes de desobediència. Així mateix, fixava una fiança de responsabilitat civil de 2,1 milions d'euros que havien de pagar de forma solidària els exmembres del Govern de Puigdemont. D'aquests, 1,6 milions eren considerats per Llarena els diners que s'havien utilitzat per pagar el referèndum i que justificaven, per tant, la malversació.En el seu auto de processament, Llarena ‌recordava que els fets pels quals es portarà a judici els líders independentistes es remunten al 19 de desembre del 2012 quan el llavors candidat a la presidència, Artur Mas, va firmar l'Acord per a la Transició Nacional i per Garantir la Estabilitat del Govern de Catalunya. El Llibre Blanc de la Transició Nacional és, per al jutge instructor, el punt de partida i el full de ruta que precedirà els esdeveniments que justificaran els suposats delictes.De forma paral·lela, Llarena considerava que el Govern treballava amb altres entitats sobiranistes -concretament l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència- per arribar a la finalitat secessionista. Els fets del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia i el TSJC, i el referèndum de l'1 d'octubre van materialitzar aquesta voluntat, apuntava. I tot això, amb la col·laboració del cos de Mossos d'Esquadra que, sota la direcció del major Josep Lluís Trapero -investigat per l'Audiència Nacional- van "boicotejar el compliment de l'ordre judicial per inacció".Abans de finalitzar la instrucció, però, Llarena va donar un tomb al judici. Davant dels diversos casos d'exili i les resolucions negatives d'extradició per part dels tribunals europeus, va separar la causa en dues, dividint així el judici a les persones preses o en llibertat però en territori espanyol, i el d'aquelles que havien demanat protecció a Bèlgica, Suïssa o Escòcia. Aquests són els líders independentistes processats. Tots ells, excepte els que són a l'exili, seran jutjats:Llarena al·lega que van participar en la reunió de coordinació policial del 28 de setembre i que, malgrat conèixer la "gravetat de la protesta del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia", van tirar endavant el referèndum tot i el risc d'incidents violents i amb l'objectiu de trencar la unitat de l'Estat. En aquest camí van motivar la mobilització i van impulsar un operatiu policial autonòmic que pogués enfrontar-se amb èxit a la força policial espanyola. De tots ells, el jutge considera que Puigdemont n'és el líder.Els líders de l'ANC i Òmnium van utilitzar, segons Llarena, aquestes organitzacions per mobilitzar milers de persones i impulsar una massa de força que pogués plantar cara a l'autoritat policial durant el referèndum. Així ho van demostrar agafant el liderat de les concentracions del 20 de setembre, argumenta.Llarena processa Rovira per participar en els mecanismes on es va idear el full de ruta independentista, i per haver impulsat al Parlament una legislació de suport i coordinació per assolir l'autodeterminació. El jutge també li atorga plena responsabilitat en l'organització del referèndum i en el fet d'aconseguir els centres de votació.Processat per impulsar la mobilització aprofitant que era portaveu del Govern i per gestionar i dissenyar la inserció publicitària del referèndum. També se l'acusa de coordinar infraestructures informàtiques per a al votació i gestionar els voluntaris.Llarena el processa per participar en múltiples reunions per definir l'estratègia independentista. Després del referèndum, indica el magistrat, va impedir que un vaixell destinat a acollir policies espanyols fes port a Palamós.El jutge assegura que va impulsar estructures d'Estat a l'estranger per afavorir el reconeixement de la República a través del Diplocat. També creu que va contribuir en possibilitat la votació electrònica a través d'Internet als residents estrangers. Va assumir, per l'altra banda, l'atenció als observadors internacionals.Llarena assevera que van assumir el control dels locals de votació que depenien de les seves conselleries i que van permetre, als seus departaments, assumir el cost de les paperetes, el cens i les citacions als membres de les meses electorals.Se la processa per assumir el control i l'ocupació de tots els centres escolars públics per tal de garantir que s'hi pogués realitzar el referèndum.El jutge la considera una persona que, des que era presidenta de l'ANC, ja treballava per trencar la unitat de l'Estat. Com a presidenta del Parlament, però, diu que va legitimar l'aprovació de les lleis que justificaven la realització del referèndum i donaven suport a la declaració d'independència del 27 d'octubre. Tot això, apunta el jutge, contrariant els avisos i requeriments del Tribunal Constitucional. Va ser present a la manifestació del 20 de setembre i, segons Llarena, va motivar la mobilització del dia següent davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.A tots ells, Llarena els processa per desatendre els requeriments del Constitucional perquè impedissin les iniciatives que es volien portar a terme al Parlament.Als exconsellers també se'ls processa per desatendre els requeriments del TC, així com per autoritzar les conselleries que dirigien perquè tiressin endavant contractacions vinculades al referèndum.A les diputades de la CUP se les acusa també de desatendre les decisions del Constitucional, quan van registrar al Parlament la seva proposició de Llei per a la Transició Nacional i Fundacional de la República, i la Llei del Referèndum d'Autodeterminació.