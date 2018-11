De l'afebliment de la UE a l'impacte a Catalunya: tots els efectes de l'adeu de Merkel

Krystyna Schreiber. Foto: Adrià Costa

Martí Anglada Foto: Adrià Costa

Krystyna Schreiber: "Una CDU radicalitzada a la dreta connectaria millor amb la línia d'un PP com el de Pablo Casado"

Martí Anglada: "La resolució del conflicte polític a Catalunya requereix d'un entorn europeu moderat i civilitzat"

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha anunciat que abandonarà el lideratge del seu partit, la CDU, en el congrés del proper desembre . També ha afirmat que es retirarà quan culmini l'actual legislatura, el 2021. Es tancarà així tot una era en la política germànica. Però no serà la sortida que ella voldria. La decisió de Merkel es produeix després de diversos cops rebuts a les eleccions, enmig d'un fort desgast del govern de coalició amb els socialdemòcrates i quan l'extrema dreta assaboreix un sensible creixement.Dos periodistes que coneixen la política alemanya, Martí Anglada i Krystyna Schreiber, valoren per ala decisió de la que encara és la principal líder d'Europa. Martí Anglada ha estat corresponsal a Berlín, Washington i Londres, entre d'altres, i va ser delegat de la Generalitat a França i Suïssa. Krystyna Schreiber és corresponsal a Catalunya de Die Welt i de la televisió suïssa de llengua alemanya. Ha publicat Què en penses, Europa?, sobre com es veu el procés des de l'exterior Per Krystyna Schreiber, com per la majoria d'analistes, "l'anunci de retirada de Merkel afebleix el projecte europeu. I ho fa en el pitjor moment, just quan s'està en el moment més decisiu de les negociacions del Brexit entre Brussel·les i Londres ". Schreiber assenyala que "l'eix central de la Unió continua sent el tàndem Alemanya-França, i aquest s'afebleix així que es vagi veient que l'estrella de Merkel es va esvaint". Alemanya continuarà tenint el mateix pes dins de la UE: "Hi ha un candidat potent a presidir la Comissió Europea, que és l'alemany Manfred Weber, però està situat a la dreta de Merkel".Schreiber creu que l'anunci de Merkel podria revaloritzar la posició del govern espanyol a Europa, on està alineat amb l'eix Alemanya-França. "Però això obliga Pedro Sánchez -assegura- a fer política a d'alta volada".Martí Anglada explica aque "l'anunci de Merkel, en ell mateix, entraria dins de la normalitat perquè el 2021 portarà setze anys a la cancelleria, un termini molt similar al de Helmut Kohl. Però a diferència de Kohl, la forma en què ha anunciat la retirada ha estat sorprenent, després de sorolloses derrotes electorals. Podria ser que no pilotés la seva successió.Anglada demana posar el focus en el congrés que celebrarà la CDU aquest desembre, en qui serà el successor, però també en el programa: "A diferència del que passa a altres llocs, els programes a Alemanya tenen rellevància i s'intenten complir". Per l'excorresponsal a Berlín, "segons quin camí elegeixi la CDU, el consens que ha caracteritzat la política alemanya es pot veure alterat". I fa un advertiment: "La trinxera que la CDU i l'SPD han construït contra els extremismes s'està esquerdant en cada elecció".Krystyna Schreiber considera que la posició de Merkel serà complicada si la CDU elegeix un candidat de l'ala més dretana, com són Frederich Merz o Jens Spahn , rivals interns de la cancellera, enfront l'actual número dos del partit, Annegret Kramp-Karrenbauer, més en sintonia amb Merkel. Segons la corresponsal, "encara que es digui que el càrrec de canceller i de president del partit poden estar en mans diferents, no hi ha massa tradició d'això". En la seva opinió, "una CDU radicalitzada a la dreta connectaria millor amb la línia d'un PP com el de Pablo Casado".Martí Anglada va ser el primer analista a assegurar, immediatament després de la detenció del president Puigdemont a Alemanya, que el fet no seria una victòria per Madrid i que Berlín potser voldria dir alguna cosa sobre el conflicte polític. Anglada hi reflexiona: "Ja sabem que les decisions de la justícia alemanya les prenen els jutges, però l'ambient polític influeix. La justícia alemanya es va carregar el delicte de rebel·lió".El periodista recorda que "quan els tribunals van rebutjar l'extradició, la ministra de Justícia va explicitar que era la decisió esperada. I que el president del Bundestag, Wolfgang Schäuble, va dir en unes declaracions que el conflicte Catalunya-Estat s'havia de resoldre amb un acord que fos acceptable pels catalans". Anglada té clar que "l'anunci de Merkel és una mala notícia també per Catalunya". Pel periodista i exdelegat a França, "la resolució del conflicte polític a Catalunya requereix d'un entorn europeu moderat i civilitzat".Schreiber, que ha seguit el procés com a periodista i ha fet posicionaments crítics amb l'actuació de Madrid, considera que "la Unió Europea no farà ara per ara cap moviment respecte a Catalunya, ja té prou problemes. Amb tot, Berlín no ha estat inactiu i una CDU més a la dreta seria molt més aliena a l'expedient Catalunya".

