Jaime Andreu-Romeo: «Les 'fake news' endarrereixen i radicalitzen el clima polític i social»

"Cada vegada s’utilitzen tècniques més sofisticades per crear fake news"

"És important que els ciutadans tinguin millor coneixença sobre el fenomen de les Fake News i sobre com funciona els mitjans de comunicació i les xarxes socials"

"Les Fake News alimenten les teves conviccions personals i no et preocupes de buscar una font alternativa per contrastar"

Jubilat fa només una setmana després de més 32 anys al servei de la Comissió Europea (sent conseller de comunicació), Jaime Andreu-Romeo, periodista durant 12 anys de mitjans destacats com El Noticiero Universal, Avui, Televisió Espanyola i Catalunya Ràdio, ha estat durant els últims anys investigant sobre un fenomen que cada vegada se sent més com són les fake news i com desinformen a les persones.Andreu-Romeo va estar fa dues setmanes a la Universitat Autònoma de Barcelona en una conferencia anomenada “La UE davant el fenomen de les fake news”, en què va destacar com s’ha popularitzat aquest terme i que està fent la Unió Europea per intentar controlar-les. En aquesta entrevista aens parla sobre aquest fenomen creixent i el seu impacte.- Són noticies que difonen amb la intenció de desvirtuar la realitat, provocar una reacció violenta o radical dels ciutadans i pertorbar qualsevol àmbit, majoritàriament el polític. Tot i això, no només la política se salva de les fake news: en trobem de molts tipus en el sector econòmic o de la salut. L’objectiu és ennegrir l’opinió pública per part d’unes persones que tenen interessos ideològics o econòmics.- L’única funció que tenen és la distorsió de la percepció que té el ciutadà sobre un tema o informació determinada, i portar-ho a un extrem per tal de fer creure a les persones una cosa que no és realitat. I es propaguen molt ràpidament gràcies a les xarxes socials.O de boca en boca, en un diari, a la ràdio, a la televisió... Les fake news es poden propagar molt ràpidament gràcies a Twitter o Facebook, però això ve d’abans. Segur que has vist moltes vegades algun diari que ha fet un article de rectificació disculpant-se sobre una noticia falsa.- És una historia molt antiga que ara ha popularitzat Donald Trump. Podria citar el Papa Francesc, que va dir que la primera noticia falsa de la historia va ser la de la serp i Eva al jardí de l’Edèn. Això que en diuen bulos ha existit sempre, el que passa amb les fake news és que es fa de millor manera, tècnicament estan molt millor fetes i tenen un grau més de credibilitat. Gràcies a les noves tecnologies s’han anat fent tècniques que permeten fer coses molt creïbles. A més a més, ha augmentat la velocitat de difusió gràcies a les xarxes socials i es poden distribuir al moment, no com altres mitjans de comunicació abans com la premsa, la ràdio o la televisió.- Correcte. És el més important, aquest impacte cap a les persones, l’efecte viral, que se'n diu, que permet que aquesta noticia falsa arribi al moment a milions de persones. Tothom pot contribuir a difondre una falsedat només retuitant un tuit, compartint un post de Facebook o enviant una noticia falsa per Whatsapp. Tot això significa una cosa: les fake news endarrereixen i radicalitzen el clima social.- Sí. Per exemple, Facebook té una manera molt senzilla de identificar-les: cliques un botó i pots veure quines són les seves fonts d’informació, i tu mateix les analitzes. Per això, és important que els ciutadans tinguin millor coneixença sobre el fenomen de les fake news i sobre com funcionen els mitjans de comunicació i les xarxes socials, perquè el problema és que hi ha molta gent que encara no està acostumat al món digital.-Malgrat que no ho sembli, la gent està molt assabentada sobre aquest tema. En l'últim Eurobaròmetre, les respostes proven que un 83% de la població europea ha tingut contacte amb alguna noticia falsa, o sigui, que saben que existeixen. El que és positiu és que un 70% dels ciutadans creuen que són capaços de detectar una falsedat. Si anéssim a la realitat, no crec que sigui tan gran aquest últim percentatge. En qualsevol cas, es demostra que la gent és conscient que existeixen les fake news i això és bo, tot i que queda molta feina.- És molt complicat detectar-ho a la primera. Cada vegada més s’utilitzen tècniques més sofisticades per crear fake news. No només es pot manipular la informació; cada vegada més es manipula el vídeo, la imatge, el so, el que s’anomena “Deeper Fake News” i això pot donar més versemblança de bona informació a una noticia falsa, i és que aquí on es troba la dificultat de com distingir-ho.A més a més, hi ha un altre problema afegit: distingir una noticia falsa del que seria una noticia presentada amb la línia editorial del mitjà, que a vegades es pot veure com es pot presentar una noticia de manera forçada i això també és difícil de detectar.- No. Tu pots mirar quines són les fonts d’informació que s’hna utilitzat, però s’ha de distingir del que és una noticia falsa d’una manera de presentar la informació. Pensa en els tabloides anglesos com presenten els titulars: són titulars que poden sobtar, poden colpir, però forma part de la llibertat d’expressió de la premsa. No podem oblidar una sentencia del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg que diu que la informació pot irritar o enfadar alguna persona. La frontera de la llibertat d’expressió no és fàcil de saber, no saps quin és el límit entre el que és una noticia vertadera o no.- Tots els experts diuen que s’ha de fer un programa multisectorial per abordar el problema de les fake news. Primer hi ha el deure de responsabilitat de tots els mitjans de comunicació tradicionals d’evitar que es puguin utilitzar i verificar la certesa de les informacions. Segon, millorar la qualitat del periodisme d’investigació i de recerca, que no sigui un periodisme que vulgui competir a fer la informació més escandalosa, sinó que sigui un periodisme molt més compromès i molt més rigorós amb la informació.Tercer, que el ciutadà aprengui a utilitzar les noves xarxes de comunicació. I per últim, ser més crític. Les fake news alimenten les teves conviccions personals i, per tant, no et preocupes de buscar una font alternativa per contrastar. També ha de haver-hi una responsabilitat a la hora de verificar la informació i veure les fonts.- El que està comprovat és que les fake news radicalitzen les posicions polítiques i, sobretot, obstaculitzen que pugui haver-hi un diàleg, una aproximació d’idees i, per tant, trobar solucions més pactades. La política esdevé del compromís i amb les fake news la política es radicalitza i es converteix en una discussió barroera amb descalcificacions als adversaris, de negar la credibilitat i de radicalitzar de manera que dificulta l’entesa.Es pensava que les noves xarxes socials afavoririen que hi hagi més democràcia i més participació, però s’ha demostrat tot el contrari, que les xarxes socials són el lloc ideal per les posicions més radicals en matèria política.- Si, totalment. Per exemple amb el tema d’immigració hi ha una completa desinformació del que està passant. Això radicalitza encara molt més les posicions de la gent i dificulta la trobada de solucions cap a aquest problema. Les fake news preparen, per exemple, informacions que alimenten posicions xenòfobes i racistes. Hi ha una tendència actual en molts temes a fer i tenir por, i combinar això amb les fake news és un còctel explosiu.- A la Comissió Europea hem creat un codi de bona conducta perquè l’autoregulació ha de ser la primera qüestió. És molt difícil traçar la línia entre el que és censura i el que no. Per tant, una regulació de continguts hauria de ser la última i més extrema posició. Encara que hi hagi països de la UE que consideren seriosament aquesta opció, i no ha de ser així.No es tracta de fer un ministeri de la censura- Hem d’anar amb molt de compte perquè amb l’excusa de la qualitat de la informació podem torpedejar la mateixa llibertat d’informació. És un tema que hem de tractar amb molta cura, i es que la llibertat d’expressió és una de les més importants lleis de la ciutadania.- S’ha presentat una comunicació, s’han pres mesures legislatives però per qüestions més tècniques, no per tema de continguts. El que hem procurat és que hi hagi responsabilitat per part de les plataformes, que es comprometin a complir una sèrie de requisits. Però no hem tocat res del que es refereix de continguts, perquè primer han de ser les pròpies plataformes les que se'n responsabilitzin.Dintre de poc, després de diversos estudis que estem fent, la Comissió Europea tornarà a posicionar-se sobre la matèria de les Fake News, perquè estem preocupats sobretot de cara a les pròximes eleccions europees del proper maig. Ja hem vist casos d’interferències i ingerències en altres països, com Holanda, i tenim por que hi hagi moltes fake news que crispin l’ambient de les properes eleccions.No és una cosa nova, i hi ha molts exemples en la historia. Només s’ha canviat la manera en què interfereix, que és més fàcil i molt més eficaç. No hem de pensar que ara hi ha intervencions de potencies estrangeres, és una cosa nova. Quan jo vaig fer el servei militar, me’n recordo que hi havia una frase que deia que la informació és la principal arma del comandament. Qui comanda la informació porta l’avantatge, perquè farà millor l’estratègia i la tàctica. Són coses que sempre han passat però que ara s’amplifica gràcies a la rapidesa dels mitjans de comunicació.- No. Hem de ser realistes i això, ara per ara, és impossible. Hi ha una frase castellana de Ramón de Campoamor que deia que "res és veritat o mentida, tot depèn del color amb què es mira", i aquí hi ha el problema: quan mirem una informació, hem de mirar qui la presenta i com la presenta, i hem de conèixer el codi del mitjà que estem llegint. La majoria ja ho sabem i a vegades no és necessari, però sempre va bé saber com informa un diari o una televisió.Una línia editorial és un dret que ha de tenir un mitjà, una responsabilitat legal i que tu pots atacar fàcilment amb una denuncia. Amb una xarxa d’informació és molt difícil, perquè el concepte de responsabilitat és més difós.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)