La Fiscalia resol avui si acusa per rebel·lió els líders del procés

L'Advocacia de l'Estat renuncia a la rebel·lió però suma la sedició a la malversació. Sánchez, però, ho vendrà com un gest per aconseguir suports als pressupostos

La Fiscalia ha de modular l'acusació de violència vinculada a la rebel·lió i la petició més dura podria ser per Junqueras

Trapero i la cúpula dels Mossos també poden ser acusats per la Fiscalia de rebel·lió a l'Audiència Nacional

Des que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va anunciar que la presentació dels escrits de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat seria en ple pont de Tots Sants, els engranatges del judici contra els líders del procés sembla que es posen definitivament en marxa. Avui es farà públic l'escrit de qualificació del ministeri públic i, si no hi ha canvis, acusarà de rebel·lió, un delicte que preveu fins a 30 anys de presó, els principals impulsors del referèndum de l'1-O. Caldrà veure amb quins agreujants ho fa.Això suposarà l'últim pas abans de l'obertura de judici oral -que està previst per a finals del mes de gener- i apuntarà una primera petició de penes que, malgrat poder-se modificar durant les conclusions del judici, permetrà una primera lectura de com es tractarà el procediment al Tribunal Suprem. Ni les opinions del govern del PSOE ni les instàncies de diàleg entre executius sembla haurien aconseguit flexibilitzar la petició de penes del ministeri públic, que no ha rebut cap instrucció de l'executiu de Pedro Sánchez.Altra cosa és el que farà l'advocacia de l'Estat, que actua en nom i representació de l'executiu però que té molt menys pes processal. Evitarà acusar per rebel·lió en no apreciar violència segons fonts governamentals que ahir van transcendir . Ho farà per sedició i malversació, delictes menys greus però que també comporten presó i inhabilitacions llargues i que no eviten que els exiliats estiguin perseguits per corrupció. Un "gest" que es va decidir dilluns a la Moncloa i que el govern del PSOE i Podem intentaran cobrar-se amb un sí dels independentistes als pressupostos espanyols.L'atenció, doncs, se centra aquest divendres a Madrid, concretament en l'alt tribunal que va acumular la causa contra els líders independentistes de mans de l'Audiència Nacional. Just fa un any, el 2 de novembre del 2017, Carmen Lamela dictava la primera ordre de presó preventiva contra Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Santi Vila. Ara, el Tribunal Suprem rebrà les peticions de penes, per les quals -a tots menys a Borràs, Mundó i Vila- se'ls manté provisionalment en presó. Abans ja s'havia empresonat els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i, uns mesos després, també es tancaria entre reixes a Carme Forcadell. La presentació d'escrits d'acusació per part de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i el partit ultradretà Vox -que no ho farà fins dilluns- és un dels últims tràmits. A continuació el Suprem també rebrà els escrits de les defenses. En el cas de la qualificació fiscal, però, es presentarà de forma consensuada entre els quatre representants de la Fiscalia del Suprem -que depenen jeràrquicament de la fiscal General de l'Estat, Maria José Segarra, nomenada pel govern de Pedro Sánchez-, i tot apunta que mantindrà la rebel·lió, el pitjor dels escenaris processals per als líders republicans. La petició més dura podria ser per Oriol Junqueras.En la petició de penes actual es preveuen doncs condemnes molt dures per a tots els dirigents processats per rebel·lió que resten en territori espanyol. Es tracta d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Josep Rull. Cal destacar que el jutge instructor, Pablo Llarena, va dividir la causa en dues, assegurant el judici de les persones preses o en llibertat però en territori espanyol, i deixant en suspens el d'aquelles que havien demanat protecció a Bèlgica, Suïssa i Escòcia.A tots ells, la Fiscalia els acusarà previsiblement del delicte de rebel·lió, que recull l'article 472 del codi, i que es castiga amb fins a 30 anys de presó. Aquest delicte s'aplica a qui "s'alci violentament i públicament" per "derogar, suspendre o modificar" la constitució o "declarar la independència d'una part del territori nacional". El grau de violència apreciada es pot modular i reduir la petició.Aquest tipus penal requereix explícitament violència. En aquest sentit, la Fiscalia s'ha mantingut ferma des del primer moment en el mateix relat de violència bastit pel jutge instructor malgrat que dijous algunes fonts apuntaven que ho podia suavitzar. El ministeri públic ja va assegurar que els fets conformaven una clara "crònica d'una rebel·lió anunciada" i que hi havia hagut una "insurrecció violenta" que va posar en perill l'ordre constitucional.Les defenses, per la seva banda, tenen clar que es tracta d'un judici polític i, com a tal, han afirmat en diverses ocasions que el seu principal objectiu és l'absolució. Malgrat que s'han sembrat dubtes sobre possibles pactes, diversos advocats asseguren aque s'està seguint una estratègia individualitzada però unitària i que, per tant, cap de les línies a seguir comportarà el perjudici d'algun dels encausats.L'Advocacia de l'Estat es va personar en la causa al febrer, quan governava Rajoy, com a víctima de malversació de fons públics durant la realització del referèndum però ara, si bé descarta la rebel·lió, afegeix malversació. Segons l'Advocacia, que esdevé acusació particular, es "obvi" que es van utilitzar "partides pressupostàries amagades", tot i que no s'ha especificat quines i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro també va negar la malversació en no trobar-ne cap evidència. En els informes de la Guàrdia Civil remesos a Llarena, però, aquesta es manté i es justifica per 1,9 milions d'euros, malgrat que part de les factures no es van arribar a pagar per la intervenció estatal dels comptes de la Generalitat.Tot i que la personació de l'Advocacia de l'Estat és pel delicte de malversació, aquesta part es va acollir a la doctrina del Tribunal Suprem per justificar el seu posicionament respecte de la resta de delictes. En aquest camí, l'Advocacia s'alinea i s'ha adherit majoritàriament a totes les condicions de la Fiscalia.L'única acusació popular en la causa la representa el partit d'ultradreta Vox, fundat per l'exdiputat del PP basc Santiago Abascal, que s'hi va personar després que el TSJC acceptés el 6 de novembre el pagament de 20.000 euros. El posicionament del Vox durant la instrucció s'ha distingit per la seva duresa i, segons van assegurar aes mantindrà així durant el judici. L'escrit d'acusació el presentaran, tal com han anunciat, dilluns, de manera que el partit ultra esgotarà els terminis legals.Alts càrrecs del partit confirmen, de fet, que es demanarà l'acusació per rebel·lió de tots els processats, fins i tot d'aquells que el Tribunal Suprem només processa per desobediència com la diputada de la CUP Mireia Boya, i els membres de la mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Vox considera que la rebel·lió és, en aquest cas, un "delicte plurisubjectiu." Això significa que la participació de totes les parts és "essencial per a la rebel·lió, encara que individualment la seva aportació hagi estat aparentment menor", afegeixen."El sumari [podeu consultar totes les informacions aquí] són més de 50.000 folis i més de 600 hores de gravació". Això és el que asseguren parts implicades en el judici per definir el que es preveu un judici dens en temps, tot i que també amb un gran nombre de material documental. Entre atestats, vídeos i testimonis es calcula que serà una vista que, aproximadament, podria durar tres mesos.La Fiscalia també presentarà aquest divendres el seu escrit d'acusació respecte de la causa paral·lela que ha instruït la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que ha processat el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i els excaps polítics del cos, Pere Soler i Cèsar Puig, per sedició i organització criminal.A tots ells se'ls acusa en relació als fets del 20 i 21 de setembre al departament d'Economia i durant l'1-O, a l'entendre que van formar part d'una estratègia premeditada i perfectament coordinada sota les ordres de l'expresident Carles Puigdemont, perquè els Mossos incomplíssim el mandat judicial i no impedissin la celebració del referèndum.Així mateix, i sobre els fets d'Economia, se'ls considera responsables pel fet que la policia catalana es mantingués "al marge", segons Lamela, de les actuacions que desenvolupava la policia espanyola i la Guàrdia Civil, i que actuessin emmarcats en un pla estratègic cap a la independència.

