El missatge d'Elisenda Alamany en suport dels presos polítics

La diputada dels comuns Elisenda Alamany intervindrà aquest dijous a l'acte davant de la presó de Lledoners, que organitza "Free Junqueras' amb el suport d'Esquerra Republicana, coincidint amb el primer any d'empresonament del president de la formació republicana, Oriol Junqueras, i de l'exconseller Joaquim Forn."Ens trobem demà a Lledoners per seguir exigint llibertat presos polítics", ha escrit a Twitter. L'exportaveu parlamentària dels comuns, que ha impulsat els darrers dies la plataforma Sobiranistes crítica amb la direcció dels comuns , se suma així a l'acte a les portes del centre penitenciari: "1 any d'injustícia, 1 any de perseverança", escriu.En l'acte també participaran el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; i els exdiputats David Fernández (CUP) i Lluís Llach (JxSí). Fonts de la plataforma han xifrat en més de 90 els autocars confirmats per traslladar-s'hi.

