OT fulmina la professora catalana Itziar Castro i la xarxa reacciona així

Me encanta ver tweets criticando a la producción por "echar" a Itziar. 😂

Hasta ayer, la mayoría no paraban de criticarla y pedir la vuelta de las Javas. Cosas de Twitter...

La mujer no hacía bien su trabajo, simple como eso. Venga chao#ItziarCastro #OTDirecto31OCT pic.twitter.com/aq1Baac3Bd — WTF_Comment (@CommentWtf) 31 de octubre de 2018

#OTDirecto31OCT #itziarcastro Va a ser que el casting no era tan bueno. Nada que ver con el del año a anterio. Lo intento pero no me enganchan, les falta ilusión . @OT_Oficial — Mar (@MdelMarSnchez) 31 de octubre de 2018

La gent parla d'acomiadament improcedent. Alguns ho aplaudeixen, altres fan tot just el contrari. Operación Triunfo ha decidir posar punt final a la seva relació professional amb l'actriu catalana Itziar Castro, professora d'interpretació d'aquesta edició. La productora d'OT, Gestmusic, ha acomiadat a Castro, al·legant a través d'un comunicat que "no ha complert amb els objectius que s'esperaven en la seva àrea". De la mateixa manera, la direcció assegura que se li va comunicar la decisió de prescindir d'ella dilluns a la nit, informació que la mateixa actriu no corrobora.A través d'un comunicat fet per l'oficina de representació de l'afectada , assegura que ha sigut una decisió unilateral que la va agafar "per sorpresa", que l'actriu havia rebutjat altres compromisos per dedicar-se a OT, que en els seus 22 anys d'activitat "mai ha deixat un projecte a mitges" i, malgrat tot, afirma que ha sigut una bona experiència i que hi tornaria en un futur.Els concursants dins de l'acadèmia encara no ho saben, i segons ha informat TVE, dijous serà coberta la vacant. Aquest és un recull d'algunes de les reaccions dels usuaris i seguidors d'OT al llarg del dia:

