«Controlar quan, com i a on actua un medicament obre la porta a les teràpies innovadores»

NacióDigital entrevista Xavier Rovira, investigador de la Vic acull aquest dijous i divendres, 1 i 2 de novembre, un simposi internacional que reuneix els principals investigadors i experts mundials de la fotofarmacologia entrevista Xavier Rovira, investigador de la UVic-UCC que ha liderat l'organització del congrés, juntament amb els seus homòlegs de l'IBEC i l'IQAC-CSIC. En total més de 120 persones, la gran majoria de fora de l'estat espanyol, assistiran a la trobada, que tindrà lloc a l'edifici de la Torre dels Frares de la UVic.

El camp de recerca de la fotofarmacologia està vivint un creixement exponencial a causa del seu gran potencial

El simposi busca fomentar la creació de sinergies i la cooperació entre centres i investigadors, i obrir un debat per delimitar problemes, definir solucions, alinear estratègies i visualitzar futurs desenvolupaments

La trobada vol arribar a conclusions sobre com es poden integrar per arribar a solucions realistes i aplicables a la vida real

Xavier Rovira, investigador de la UVic-UCC Foto: Josep M. Montaner

- La fotofarmacologia és un camp de recerca emergent que té com a objectiu desenvolupar noves teràpies per a patologies que tenen una mala solució amb els medicaments actuals. Es basa en l'aplicació de la llum com a tractament en combinació amb un fàrmac fotosensible que només tindrà efecte allà on és irradiat. Això permet al fàrmac actuar en la regió i en el moment adequats, millorant l'activitat terapèutica i minimitzant-ne els efectes adversos. Avui dia s'estan investigant aplicacions de la fotofarmacología per a un gran nombre de malalties com per exemple el càncer, el dolor crònic, la diabetis o la ceguera, entre molts d'altres.- Quan administrem un medicament, aquest s'escampa pel cos per produir l'activitat desitjada, però també molts efectes secundaris. Potser l'exemple més il·lustrador són els medicaments contra el càncer que, com tothom sap, provoquen una gran quantitat d'efectes indesitjats que poden ser greus o fins i tot fatals. Utilitzant fàrmacs controlats per la llum podem centrar la seva eficàcia en els òrgans o teixits adequats, essent completament innocu per a la resta de cèl·lules del cos. La capacitat de controlar quan, com i a on actua un medicament obre la porta al desenvolupament de teràpies innovadores, on es barreja la biologia amb la tecnologia, el que permetrà en un futur tractaments altament efectius i fins i tot personalitzats.- Els últims anys aquest camp de recerca està vivint un creixement exponencial a causa del seu gran potencial, tant en el desenvolupament d'eines de recerca innovadores com en el descobriment de noves teràpies. En només una dècada s'han fet grans avenços. De fet, alguns dels ponents que vindran al simposi presentaran els seus últims treballs on han aconseguit restaurar la vista a animals cecs utilitzant la fotofarmacologia. A través de l'empresa Photoswitch Biosciences, afirmen trobar-se al llindar de començar assajos clínics en humans amb aquest tipus de molècules.- El " II International Symposium on Photopharmacology " és un esdeveniment científic que reunirà els recercadors més rellevants del camp de la fotofarmacologia, la gran majoria de fora de l'estat espanyol. Entre d'altres, tindrem l'oportunitat de conèixer els últims treballs de recerca del Professor Ben Feringa, de la Universitat de Groningen (Països Baixos), guardonat amb el Premi Nobel de Química el 2016 pel disseny i síntesi de màquines moleculars. Val a dir, però, que el nivell científic de tots els ponents, així com dels assistents que presentaran la seva feina en format pòster, és excel·lent.- El simposi s'erigeix com un fòrum de trobada i de debat dels principals investigadors i referents en fotofarmacologia. En un camp de recerca tan nou com aquest, pretenem fomentar la creació de sinergies i la cooperació entre centres i investigadors, i obrir un debat per delimitar problemes, definir solucions, alinear estratègies i visualitzar futurs desenvolupaments. També es pretén incorporar al debat els punts de vista de professionals d'àmbits d'influència com metges, i representants de sectors industrials vinculats a la llum (fotònica, espectroscòpia o òptica), la teràpia molecular (indústria farmacèutica, biotecnologia o química mèdica) i els dispositius mèdics.- La fotofarmacologia és una ciència polièdrica, que inclou la biologia, la farmacologia, la física, la química, l'enginyeria i la medicina. En aquest simposi hi haurà participants que desenvolupen la seva recerca en un o més d'aquests àmbits i podran explicar els seus avenços a la resta d'assistents. D'aquesta manera esperem que la trobada permeti arribar a conclusions sobre l'estat en què es troba cada una d'aquestes branques i, més important encara, com es poden integrar per arribar a solucions realistes i aplicables a la vida real.- A Catalunya tenim la sort de comptar amb referents internacionals en el camp de la fotofarmacología. Els organitzadors del simposi, Amadeu Llebaria (IQAC-CSIC), Pau Gorostiza (IBEC) i jo mateix, així com alguns dels ponents i components del comitè científic, portem anys treballant en aquest camp i hem contribuït activament al seu desenvolupament. Així, al finalitzar el primer simposi de fotofarmacologia, que va tenir lloc al Centre Mèdic de la Universitat de Groningen (Països Baixos), es va decidir que la continuació es faria a Catalunya. Des del comitè organitzador es va proposar la possibilitat d'organitzar-lo a Vic, i tant la UVic-UCC com l'Ajuntament de Vic van donar ràpidament suport a la proposta.

