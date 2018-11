Precinten les obres dels pisos rusc de Barcelona

L'ajuntament de Barcelona ha precintat aquest dimecres les obres dels pisos rusc , de 2,6 m/2, que es construïen al número 108-114 del carrer Constitució de Barcelona, al barri de La Bordeta, segons ha informat el mateix consistori, que subratlla que eren "il·legals". El precinte, s'indica des de l'equip de govern municipal, ratifica la suspensió d'obres ordenada el setembre passat , que els promotors havien impedit dues vegades. La pròpia alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, havia advertit els promotors que impedir-ne el precinte seria un delicte de desobediència També s'informa que el precinte s'ha fet amb l'autorització del Jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que ha permès que el consistori accedís a la propietat privada per fer-lo efectiu. L'Ajuntament no descarta, si s'escau, retirar maquinària i materials d'obra i tallar l'aigua, el gas i l'electricitat de la finca.L'Ajuntament havia ordenat als responsables de les obres que les aturessin el 21 de setembre i el 29 d'octubre, però cap de les dues ordres havia estat acatada, segons subratlla el consistori. És per això que es va demanar al jutjat autorització per accedir a la propietat privada i fer efectiu el precinte, un permís que ha estat concedit.A començaments de setembre, els promotors dels pisos rusc van anunciar que posarien en funcionament per tota la ciutat una quarantena d'aquests pisos, uns habitacles unipersonals d'1,2 metres d'alt i ample i 2,2 de llarg (2,64 metres quadrats), per un preu d'uns 200 euros al mes.Immediatament després, l'Ajuntament de Barcelona va advertir que no concediria "mai" una llicència municipal per a aquest tipus d'habitacles. També es va pronunciar en termes semblants l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tot i això, els promotors van desafiar l'ajuntament i van afirmar que tenien tres noves ubicacions en secret a la capital catalana per convertir-les en pis rusc, sumant-hi un total de 99 places.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)