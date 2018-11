Els plàstics que llancem acaben als nostres budells

. És evident que aporten molts beneficis socials i ofereixen avenços tecnològics i mèdics presents i potencials. El seu ús és cada vegada més estès: la producció anual supera els 300 milions de tones. Cada minut es compren un milió d'ampolles de plàstic i dos milions de bosses de plàstic a tot el món. A final de l'any, s'estima que s'haurà produït tant plàstic amb bombolles per embolicar, que podrà donar deu voltes a l'Equador.tant per la disminució de les reserves de combustibles fòssils, com per la capacitat finita d'eliminar els residus. Entorn el 4% de la producció mundial de petroli s'utilitza com a matèria primera per fabricar plàstics i un percentatge similar, es requereix a font d'energia durant la fabricació. Malgrat el cost, més d'un terç de la producció actual s'utilitza per fer articles d'un sol ús. I s'estima que només s'ha reciclat un 9% de tot el que s'ha fabricat –a Europa, on més es recicla, arriba al 30%. La resta, s'incinera o esdevé deixalla.La baixa taxa de descomposició –algunes restes trigaran més de mil anys en desfer-se– fa que el plàstic s'acumuli i persisteixi en mars, oceans i platges d'arreu. També es troben residus plàstics tant en l'exterior com en l'interior d'espècies marines grans, com tortugues marines, foques, balenes i ocells. Però, què passa amb el que no veiem?, que provenen de plàstics en degradació o bé perquè han estat fabricats especialment per a la indústria cosmètica (especialment per a productes de peeling facial i corporal). Hi han entrat través d'organismes marins més petits, com ara peixos i mariscos, que els han incorporat en els seus teixits; però també per l'aigua –tant de l'aixeta com d'ampolla.Finlàndia, Itàlia, Japó, Països Baixos, Polònia, Rússia, Regne Unit i Àustria. Els resultats –validats per l'Agència de Medi Ambient d'Àustria- van ser presentats pels investigadors de la Universitat Mèdica de Viena , en la trobada que la Unió Europea de Gastroenteròlegs (UEG) va celebrar a Viena entre el 20 i el 24 d'octubre., que acompanyava el mostreig de les femtes. El que més descrivien eren aliments embolicats en plàstic, aigua d'ampolles de plàstic... No hi havia cap vegetarià i sis van consumir peix de mar. El cent per cent de les deposicions van donar positiu a la presència de microplàstics. Se'n van identificar fins a nou tipus diferents d'entre cinquanta i cinc-centes micres; i les partícules més comunes van ser de polipropilè (PP) i de tereftalat de polietilè (PET).Fins ara, s'ha vist que en ratolins els plàstics poden afavorir reaccions al·lèrgiques i de rebuig. Per això es tem que en budell humà, a més d'afectar la tolerància i la resposta immune, la bioacumulació pugui també potenciar la transmissió de productes químics tòxics i patògens., i acabar al fetge o a altres òrgans. En aquest cas, el que es tem és que puguin alterar el sistema endocrí . Els ftalats funcionen com antiandrògens, mentre que l'acció principal atribuïda al bisfenol A (BPA) és semblant a l'activitat dels estrògens. Els èsters difenils polibromats (PBDE) i el tetrabromobisfenol A (TBBPA) interrompen en el cicle de l'hormona tiroide. plàstics d'un sòl ús per a 2021 en els casos que hi hagi articles alternatius –com ara plats, coberts, gots, palletes, pals de globus... A multiplicar la reutilització per a reduir fins al 25% dels plàstics pels quals encara no s'ha trobat substitució –com són els recipients d'alguns aliments. I a reciclar el 90% de les ampolles d'aigua, també per a 2025.Cal doncs reflexionar sobre l'ús que fem dels plàstics; per a què calen i quan ens en podem estar de fer-los servir.

