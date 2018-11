Repulsivament entranyables

Fitxa de L'omissió de la família Colemann Títol: L'omissió de la família Colemann

Autora i directora: Claudio Tolcachir

Traducció: Jordi Galceran

Intèrprets: Roser Batalla, Bruna Cusí, Josep Julien, Francesca Piñon, Vanesa Segura, Ireneu Tranis, Sergi Torrecilla i Biel Duran/Marc Rodríguez

convertit en escola d'intèrprets i espai escènic per la ferma voluntat d'uns joves de fer teatre. Estrena, anys de representacions, salt internacional a les capitals i festivals més importants, entre ells Temporada Alta (2007). Claudio Tolcachir se sumava a l'interès que la nova dramatúrgia argentina capitanejada per Javier Daulte provocà a l'escena catalana des de principis de segle XXI.i dirigida pel mateix autor. Una experiència força recomanable per als qui ja coneguin aquest llinatge estrafolari i també per als nouvinguts a la família., és a dir, el ritme no és de frenesí argentí. Però cal destacar que el treball d'actors i actrius, fonament d'un text de personatges fantàsticament escrits, manté el batec de la rèplica natural i espontània. Aquest aspecte, a més, li dona una nova lectura especialment inquietant pel que fa al context, perquè ens remet inevitablement a la nostra crisi actual.. Barreja de violència verbal, individualisme, supervivència, addicció, desequilibri mental i fraternitat, integritat, amor i humor ben negre. Només hi ha un tòtem, l'àvia, geni i figura fins el final. Una família que de tan estranya i absurda li escup a l'espectador situacions ben quotidianes i reals. Una gent que pot provocar rebuig, tendresa i vergonya aliena alhora perquè dibuixa el millor i el pitjor de la naturalesa humana., on és just assenyalar la inoblidable interpretació de Sergi Torrecillas com a Salva, el personatge més original, i l'àvia tan potent que ens regala amb la seva naturalitat habitual la gran Francesca Piñón.

