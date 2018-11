VÍDEO Rufián fa perdre la paciència a Acebes al Congrés

L’exsecretari general del PP i exministre de l’Interior Angel Acebes ha assegurat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que no sap “res” de la caixa B del PP ni va cobrar mai en sobres. Acebes, que ha comparegut davant la Comissió del Finançament Il·legal del PP ha negat la veracitat dels "papers de Bárcenas" i ha mantingut un tens cara a cara amb el portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, que –vestit amb una samarreta amb el lema de Rato: "És el mercat, amic" i una fotografia de l’expresident del FMI entrant a presó- li ha preguntat si s’avergonyeix d’alguna cosa.Acebes, visiblement irritat en bona part de la intervenció de Rufián, ha respost que "se sent molt orgullós del PP i del servei que ha prestat a l’Estat de dret" i que no sabia "res" de la caixa B del PP. S’ha desvinculat del procés de les preferents de Bankia: “Hi vaig estar uns mesos i vaig sortir” -ha afirmat- "i no vaig poder intervenir en cap perjudici a ningú”.Rufián l’ha acusat de "mentir de manera flagrant" quan era ministre i “d’enfonsar” una caixa d’estalvis, i li ha preguntat si no es consierava a ell mateix “perillós” al capdavant d’una comissió d’avaluació de riscos de Bankia, “gairebé com Juan Carlos davant un elefant”. Acebes ha perdut la paciència i ha afirmat que Rufián “provoca” i fa “acusacions que sap que són falses i malicioses”.El portaveu d'ERC ha protagonitzat també un incident previ amb la diputada del PP Célia Villalobos, que l’ha qualificat "d’impresentable" i a la que ell s’ha dirigit demanat tranquil·litat perquè "li queda poc aquí".

