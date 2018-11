Els hotels de Barcelona esperen una ocupació del 80% pel pont de Tots Sants

El Gremi d'Hotels de Barcelona confia en assolir una ocupació del 80% durant el pont de Tots Sants, segons han informat fonts de l'associació. Aquesta és una ocupació similar a la previsió de fa dos anys, quan aleshores va ser del 81%.Respecte l'any passat, el Gremi d'Hotels de Barcelona no va facilitar dades ja que el dia 1 de novembre queia en dimecres i arran del "context sociopolític" del moment, és a dir, pocs dies després de la declaració unilateral d'independència al Parlament i de l'entrada en vigor de l'article 155.L'associació està formada per hotels, hotels-apartaments, hostals i pensions així com apartaments turístics i habitatges d'ús turístic en edificis sencers de la capital catalana i de la demarcació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)