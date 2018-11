Presó provisional contra 18 detinguts pels narcopisos del Raval

El titular del Jutjat d'Instrucció 27 de Barcelona ha pres declaració el matí d'aquest dimecres a 39 detinguts en l'operació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana aquest dilluns contra la xarxa de distribució de droga en narcopisos al barri del Raval de Barcelona, i n'ha enviat 18 a presó provisional.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un total de 18 persones. Per a la resta, ha decretat la llibertat provisional amb les mesures cautelars de compareixences setmanals al jutjat, a l'espera de ser citats a declarar per l'autoritat judicialLa causa està oberta per presumptes delictes contra la salut pública i organització criminal, i en total han estat detingudes 57 persones en aquest dispositiu policial des d'aquest dilluns.Les últimes dues detencions van ser aquest dimarts: els Mossos van arrestar un home que tenia una ordre policial de detenció i van identificar-ne un altre per trencar un precinte judicial en un dels narcopisos.Els Mossos han traslladat a primera hora d'aquest dimecres aquests 39 detinguts amb un dispositiu especial des de la comissaria dels Corts fins a la Ciutat de la Justícia perquè declarin davant del jutge.Uns 850 agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana van desplegar aquest dilluns l'operació Bacar amb 40 registres a narcopisos del Raval de Barcelona i domicilis de membres de la xarxa investigada als districtes del Poble Sec i Nou Barris, i en municipis de l'àrea metropolitana com Badalona, Esplugues de Llobregat i L'Hospitalet de Llobregat.D'aquests 40 registres, 26 eren narcopisos -d'ells, 13 van ser recuperats pels propietaris, cinc precintats i la resta segueixen en investigació- i 14 eren habitatges dels responsables de l'organització.Es tracta d'una presumpta organització criminal que suposadament subministrava heroïna, cocaïna, anfetamines i pastilles als narcopisos, pisos ocupats on es ven i es permet consumir droga, per la qual cosa s'hi congregaven molts toxicòmans.Els investigadors relacionen membres d'aquesta organització amb alguns dels episodis violents ocorreguts al Raval aquest estiu, com un homicidi al Gòtic, i algunes baralles amb ganivets i catanes.

