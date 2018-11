El Fòrum Gastronòmic penja el cartell de «complet» tres setmanes abans d'obrir

L'espai expositiu del Fòrum Gastronòmic de Girona 2018 ja ha omplert al 100% l'espai expositiu, a menys d'un mes per obrir les portes. A la fira, tal com informen els organitzadors, hi participaran les millors marques del sector foodservice, des d’empreses d’equipaments, serveis i distribució, fins a petits productors del sector primari i l’artesania alimentàriaLa fira es troba en una fase de creixement exponencial. La participació en l'espai va augmentar un 40% el 2017 i enguany fins i tot s'ha hagut d'habilitar una llista d'espera. El Fòrum Gastronòmic, doncs, es consolida com aparador de les novetats del mercat gastronòmic i horeca, i les empreses que hi participen volen repetir. De fet, un 70% d’expositors d’aquesta edició ja hi han participat en altres ocasions.Entre el 18 i el 20 de novembre, el Palau de Fires i Congressos de Girona tornarà a obrir les portes del Fòrum Gastronòmic, que espera repetir l’èxit de visitants de l’any passat, en què va rebre a 25.155 assistents.

