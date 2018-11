Llibertat amb càrrecs per a l’expresident i un exdirectiu de la Federació Catalana de Futbol

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha deixat en llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars l'expresident de la Federació Catalana de Futbol Andreu Subies i l’exdirectiu Josep Contreras. Tots dos han declarat davant el jutge després de ser detinguts aquest dimarts en el marc de la investigació d'una peça separada del cas Soule sobre suposada corrupció al sí de la Federació Espanyola, per la qual es va detenir el president d'aquesta entitat, Ángel María Villar, el juliol del 2017.Aquest dimecres també han declarat com a investigats el gerent de la Mutualitat de futbolistes, Miquel Pardo, l'exsecretari general de la Federació Catalana de Futbol, Albert Baza, i l'administrador general de la Federació, José Maria Castillón, que no van ser detinguts i que també han quedat en llibertat.Subies i Contreras han abandonat l'Audiència Nacional després de declarar davant el magistrat acompanyats dels seus advocats. Primer Contreras, que a més d'exdirectiu de la Federació Catalana de Futbol, és propietari de l'empresa Tastavins S.L, que es va encarregar de les obres de les seus territorials de la Federació.Subies va ser president de la Federació Catalana de Futbol entre els anys 2011 i 2018 i actualment és vicepresident econòmic de l'espanyola, sota la presidència de Luis Rubiales. Ha abandonat l'Audiència Nacional passades les tres de la tarda. Cap dels dos haurà de sotmetre's a mesures cautelars. Les seves detencions pengen d'una peça separada del cas Soule. El juliol del 2017, la Guàrdia Civil va detenir Villar i el seu fill en el marc d'una operació coordinada per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció.En aquesta operació, s'investigava la gestió de persones vinculades a la RFEF en relació amb delictes de corrupció entre particulars, falsedat en document públic, administració deslleial, apropiació indeguda i possible aixecament de béns. La investigació considerava que altres persones es podrien haver beneficiat, a través de diverses empreses, en perjudici de la federació. Villar i el seu fill van ingressar a presó, d'on en van sortir l'1 d'agost del 2017 després d'abonar fiances de 300.000 i 150.000 euros, respectivament.

