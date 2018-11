El Consell manté el pressupost de 55 milions per a la televisió pública valenciana

Els pressupostos de la Generalitat per a 2019 mantenen els 55 milions d'euros per a À Punt, tal com ha informat el Diari La Veu. No hi haurà l'augment, fins als 69 milions, que va demanar la directora general de la cadena, Empar Marco, juntament amb el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, de manera que la cadena haurà de plantejar la programació del proper any amb els mateixos diners amb què va començar a emetre el passat 10 de juny. A més a més, actualment s'hi destina més d'un terç del total a personal, amb la qual cosa, segons la llei, no podria contractar més gent.Empar Marco va demanar una pujada del 0,40%, és a dir, que el pressupost d'À Punt augmentés dels 55 milions als 70 per a l'any 2019. La directora general ho va explicar a les Corts Valencianes durant una compareixença el passat 26 de setembre, en què va defensar que la xifra de 55 milions no permet "dinamitzar el sector audiovisual i fer produccions de major qualitat".El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) va refrendar la sol·licitud de Marco, ja que va aprovar el 27 de setembre un avantprojecte de pressupost de 68.998.354 euros per a 2019. D'aquesta quantitat, 53,7 milions d’euros es volien destinar a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), l'empresa pública que gestiona la radiotelevisió pública À Punt. Cal recordar que durant aquest any, dels 55 milions pressupostats, la CVMC ha destinat 46,8 milions a la SAMC.La CVMC apuntava aleshores que la llei que va crear els nous mitjans públics estableix que els diners del pressupost de la Generalitat que s'hi poden dedicar representaran entre el 0,3% i el 0,6% del total. Una forqueta sobre la qual la directora d'À Punt sostenia que els 55 milions de 2018 suposen el 0,35% dels recursos de l'administració valenciana, per tant, la pujada fins als 69 milions no superava la xifra superior (0,6%).A la petició del Consell Rector d'À Punt va respondre el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui el 30 de setembre descartava que el pressupost de l'any vinent recollira un augment en la partida per a À Punt. A més, Puig va apuntar que "en aquests moments, cal gestionar adequadament els recursos que hi ha".

