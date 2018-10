​El nou president del Port de Tarragona desembarca al Port de Tarragona aposta per la continuïtat

Josep Maria Cruset desembarca al Port de Tarragona per capitanejar un projecte de continuïtat. El nou president de l'Autoritat Portuària, i exalcalde de Riudoms, garanteix "consens" per aconseguir els objectius fixats.El conseller de Territori, Damià Calvet, ha manifestat que Cruset és el candidat "té el perfil idoni" per prendre el relleu a Josep Andreu. El canvi en la presidència s'ha fet de "forma natural i sense cap tipus de problema". El conseller ha manifestat que el nou directiu del port té el vistiplau de l'exconseller Josep Rull, qui també ha pres part en l'elecció de la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.Cruset ha lloat la tasca que ha desenvolupat Andreu durant els prop de vuit anys al capdavant del Port i per això vol seguir en la mateixa línia de treball perquè l'etapa de l'expresident "és una història d'èxit". El president entrant ha promès "esforç, treball i dedicació" per aconseguir complir l'encàrrec del conseller i ha apostat per seguir batallant per la projecció internacional, la diversificació de tràfics, consolidar els creuers, el moviment de vehicles i animals vius, reforçar la petroquímica, entre altres.El nomenament de Cruset com a nou president del Port de Tarragona es farà efectiu a final de novembre, segons ha explicat Calvet.

