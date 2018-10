Els transportistes desconvoquen les marxes lentes d'aquest dimecres

El conseller de Territori, Damià Calvet, celebra que els transportistes hagin desconvocat les mobilitzacions per aquesta tarda a les comarques de Lleida i Tarragona per protestar contra el desviament obligatori de camions a l'AP-2 i l'AP-7. Aquesta decisió l'han pres després de mantenir una reunió amb el departament que encapçala Calvet i amb Interior.Segons el conseller, el Govern s'ha compromès a fer efectiu en la màxima celeritat possible que els camioners es puguin reincorporar en el mateix sentit de la marxa. Calvet ha manifestat, en un acte al Port de Tarragona, que és "possible aplicar-ho" perquè es tracta de reinterpretar el decret i caldrà "donar les oportunes indicacions als Mossos d'Esquadra".Els transportistes, com ha explicat Josep Lluís Aymat, president de la Federació d'Auto Transports de la demarcació de Tarragona (FEAT), en una entrevista amb NacióDigital , que els desviaments els suposa uns greuges i un sobrecost que hauria d'anar a càrrec de la Generalitat i del govern espanyol. En aquest sentit, Calvet ha deixat molt clar que des del Govern es "prima la seguretat per sobre dels costos" del sector i que ampliar les bonificacions no es contempla. "No ens estem plantejant augmentar els percentatges de subvenció, les subvencions són les que es van acordar i aquí es queden", ha sentenciat.Calvet ha reiterat que el desviament de camions cap a les autopistes "era un clam" i ha tret pit dient que "ens en vàrem sortir, no sense esforços però arrossegant el ministeri de Foment". El conseller també ha enviat un missatge al govern espanyol dient que "va trigar a arribar" perquè la Generalitat ja feia temps que havia fet la feina.Des de la implantació del desviament obligatori "han baixat dràsticament els accidents i accidents mortals" en aquestes vies, ha recordat Calvet, qui celebra que es va encertar en la mesura. Tot i desconvocar la mobilització per aquest tarda, els transportistes mantenen la del 5 de desembre, a l'espera de com evolucioni la implantació de la promesa de la reincorporació i de seguir amb les negociacions per millorar la situació del sector.

