El TC confirma la retirada del recurs a la llei catalana de sanitat universal

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una interlocutòria per la qual assumeix la sol·licitud de desistiment del govern de Pedro Sánchez respecte del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el març de 2018 l'executiu del PP contra la llei catalana de salut universal . Amb aquesta decisió, l'alt tribunal espanyol confirma definitivament la retirada del recurs -i de la impugnació conseqüent-, per la qual cosa la norma catalana torna a estar plenament en vigor.El govern espanyol va transmetre al català a començaments de setembre que retiraria aquest recurs, i va presentar la decisió -almenys en part- dins del marc de les negociacions entre l'Estat i la Generalitat, represes després de l'arribada de Sánchez a la Moncloa la passada primavera. La retirada del recurs, però, no es va produir fins després que l'executiu de Sánchez aprovés el seu propi decret que impulsava l'accés universal a la sanitat a nivell estatal. Després d'aquesta aprovació, des de la Moncloa es va raonar que la norma catalana impugnada estava ja "d'acord amb el seu marc estatal bàsic".Els punts de la Llei catalana 9/2017 que van ser impugnats pel govern de Mariano Rajoy van ser els articles 1, 2 (apartats 2 i 3), 3, 4 i 5, les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena i la disposició final. Els articles aleshores impugnats, i ara recuperats, regulen l'accés universal a l'assistència sanitària de "tots els residents a Catalunya", amb càrrec a fons públics mitjançant el Servei Català de Salut.En el seu acte, el ponent ha estat el magistrat Andrés Ollero, el TC explica que el passat 17 de setembre el Advocat de l'Estat va sol·licitar el desistiment de l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat. Ni el Govern de la Generalitat ni al Parlament s'han oposat a aquesta petició. A més, el Tribunal considera que tampoc s'adverteix "interès constitucional que justifiqui la prossecució del recurs fins a la seva finalització per sentència".Després de la retirada d'aquest recurs, queden encara més d'una dotzena de lleis catalanes impugnades al TC sobre les quals s'ha de pronunciar l'alt tribunal. Els assumptes en litigi són diversos: habitatge i pobresa energètica, normativa sobre consum de cànnabis, sobre l'agència catalana de ciberseguretat, la de protecció social, o sobre la llei de canvi climàtic.El govern espanyol es planteja retirar els recursos contra dues d'aquestes lleis: la de canvi climàtic i la de l'agència de protecció social.

