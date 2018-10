La llengua de signes catalana, més a prop de ser patrimoni immaterial de l'Estat

El Consell del Patrimoni Històric de l’Estat s’ha pronunciat favorablement perquè la llengua de signes catalana (LSC) sigui declarada manifestació del patrimoni cultural immaterial de l’Estat, segons informa aquest dimecres el departament de Cultura. Aquest tràmit és un requisit previ perquè prosperi la candidatura presentada de la llengua de signes catalana, en forma d'un reconeixement oficial per part del Ministeri de Cultura i Esport, que s’hauria de formalitzar en un reial decret.La candidatura per a aquesta declaració en favor de la llengua de signes catalana la va presentar aquest estiu la Confederació Estatal de Persones Sordes, de la qual és membre la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), que té com un dels seus objectius fundacionals l’impuls de la llengua de signes catalana com a patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.La candidatura presentada inclou les dues llengües de signes que hi ha a l’Estat, la catalana, com a llengua pròpia de les persones signants a Catalunya, i l’espanyola. Totes dues llengües van ser reconegudes per una llei estatal del 2007 , si bé la llengua de signes catalana ja havia estat reconeguda oficialment amb anterioritat, amb l'Estatut d’autonomia del 2006. La llengua de signes catalana compta també amb una llei catalana pròpia, del 2010 Després del pronunciament favorable del Consell del Patrimoni Històric a la candidatura, es preveu que la declaració de la llengua de signes catalana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial de Catalunya, pugui ser realitat el 2019. Aquesta declaració reforçarà la difusió de la llengua de signes catalana, gràcies a la inscripció en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Immaterial, segons destaca el departament de Cultura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)