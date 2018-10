Trànsit demana màxima prudència a la carretera pel pont de Tots Sants

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha fet aquest dimecres una crida a extremar la prudència a la carretera pel pont de Tots Sants, amb una mobilitat molt elevada i amb complicacions a la xarxa viària pel mal temps sobretot d'aquest dimecres.Trànsit preveu que prop de 510.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest dimecres i dijous i que les vies amb més complicacions seran la C-16, C-14, C-17, N-260 i N-145, amb destinacions de muntanya. Gendrau ha alertat de l'augment d'accidents mortals en vigílies de festius i en caps de setmana i ho atribueix a factors com el consum d'alcohol i drogues i l'excés de velocitat i, també, a sinistres amb més d'una víctima perquè viatgen més ocupants en el vehicle.Els Mossos d'Esquadra realitzaran durant el pont 1.074 controls contra les distraccions, consum d'alcohol i drogues, velocitat excessiva i per comprovar l'ús dels cinturons i altres mesures de seguretat. El cap de la comissaria general de Mobilitat de Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha alertat d'un "repunt important" de les víctimes mortals que no portaven el cinturó cordat. Segons dades del SCT, un 16% de les víctimes mortals d'accidents de trànsit del 2018 no portaven el cinturó cordat i moltes ocupaven el seient de darrere.163 persones han mort a les carreteres catalanes en el que portem d'any, un 21% més que l'any passat, quan 135 persones van perdre la vida en el mateix període.

