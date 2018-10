VÍDEO Pinten la tomba de Franco al Valle de los Caídos

Hoy estuve grabando al artista Enrique Terneiro pintando una Paloma de La Paz en una acción protesta Sobre la Tumba de #Franco pic.twitter.com/y9fwgDOxnp — Pedro Armestre (@PedroArmestre) 31 d’octubre de 2018

Un home ha pintat amb pintura vermella la tomba del dictador Francisco Franco al Valle de los Caídos. Els fets han passat aquest matí i l'individu ha dibuixat un colom de la pau i ha escrit "por la libertad". Ha assegurat que ho ha fet perquè Franco "va matar molta gent" i com una acció de protesta. Els serveis de seguretat l'han detingut i se l'han emportat, i l'home no ha oposat cap resistència.Segons testimonis citats pel digital El Español, l'home ha cridat que "no està en contra de la unitat d'Espanya". Segons el mateix diari, l'autor de l'accói és un artista gallec. Com es pot sentir al vídeo, l'home ha dit que l'acció és "per la reconciliació entre tots els espanyols". Els monjos benedictins del Valle de los Caídos expliquen que la làpida ha estat coberta ràpidament amb un llençol i que aviat es netejarà la pintura.

