Valls s'emprenya en una entrevista quan li pregunten per Cs

Entrevista moguda. L'exprimer ministre francès i precandidat a l'alcaldia de Barcelonia en les eleccions del proper més de maig, Manuel Vall, protagonitza una tensa entrevista al Huffington Post , en què arriba a preguntar al seu entrevistador si és "seriós", després que aquest li demanés pel "populisme" i la seva aliança amb C's.L'entrevistador, en concret, recorda a Valls que ha presentat sovint "el nacionalisme i el populisme" com a "enemics", i li pregunta com pot ser compatible això amb presentar-se a unes eleccions amb Cs, un partit que "es fa fotos retirant llaços, munta actes a Alsasua o situa el nacionalisme espanyol com l'eix central de les seves polítiques". La resposta de valls, airada: "Vostè és seriós? Ho és realment?".La resta de la (breu) entrevista no és menys tensa. Ja es torça de bon començament, quan Valls es nega a respondre a cap pregunta concreta sobre el seu programa, al·legant que havia vingut a parlar sobre el seu llibre Barcelona, vuelvo a casa, -que va presentar dilluns -, i sobre el seu "relat" de Barcelona i les "grans prioritats" que considera que té la ciutat.Igualment tenses són les preguntes sobre la seva relació amb Ciutadans -"segons el dia sóc el candidat de Ciutadans i els altres dies m'allunyo de Ciutadans. Sóc un candidat independent", assegura Valls- o sobre la confecció de les llistes. Especialment, en el que es refereix a la sortida de Carina Mejías, líder del partit a Barcelona fins al desembarcament de Valls.

