El Síndic proposa al Consell d'Europa que enviï observadors al judici contra el procés

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha proposat al Consell d'Europa que estudiï enviar observadors internacionals al judici al Suprem per la causa de l'1-O. Així ho ha informat el Síndic en un comunicat després de mantenir reunions de treball dimarts a Estrasburg amb autoritats de l'organisme internacional, com ara el seu secretari general, Thorbjørn Jagland, i la comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijatovic.En el marc de les trobades, el Síndic els ha informat sobre la situació a Catalunya i ha recordat "la necessitat d'exigir" al govern espanyol la investigació sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre del 2017. Una investigació que, l'anterior comissari de Drets Humans, ja va reclamar a l'Estat, fins ara sense resposta.A més, Ribó ha lliurat a Jagland l'informe del Síndic La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1-O i l'aplicació de l'article 155 -que ja va lliurar al juny a Mijatovic-, i que precisament es debatrà el pròxim 7 de novembre al Parlament.El setembre Jagland va expressar la seva confiança en l'actuació dels tribunals espanyols en la causa de l'1 d'octubre. Així ho va defensar el noruec després d'una reunió amb el ministre d'Exteriors espanyol Josep Borrell a la seu de l'organisme el dia 11 del mes passat.A França, Ribó -que és president europeu de l’Institut Internacional de l'Ombudsman- s'ha reunit també amb el responsable del Departament d'Afers Jurídics i Drets Humans del Secretariat de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Günter Schirmer, i el secretari general del Congrés de Poders Locals i Regionals del mateix organisme.Segons el comunicat difós aquest dimecres, Ribó s'ha reunit per separat amb tots ells per abordar el paper que correspon als síndics europeus "en moments difícils de la història de l'Europa comunitària". Així, també ha abordat durant les reunions el populisme, la xenofòbia i els retrocessos en matèria de drets humans.L'informe lliurat aquest dimarts a les autoritats del Consell d’Europa recull, entre altres, l'actuació "desproporcionada" de la Guàrdia Civil i la policia espanyola durant la jornada de referèndum de l'1 d'octubre, que "van provocar un dany superior al mal que suposadament volien evitar", critica l'ús de les pilotes de goma i exigeix la "dilucidació de les responsabilitats per la violència emprada" l'1-O, com van demanar fa mesos tant el Consell d'Europa com les Nacions Unides.Una altra de les recomanacions de l'informe és l'alliberament "immediat" dels polítics i líders independentistes que es troben en presó provisional pels delictes de rebel·lió i sedició mentre no hi hagi sentència ferma.

