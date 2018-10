La Fiscalia presentarà aquest divendres els escrits d'acusació contra els líders del procés

La Fiscalia té previst presentar els escrits d'acusació contra els líders del procés aquest proper divendres 2 de novembre, segons han avançat fonts d'aquest ministeri públic. D'aquesta manera, han indicat, no esgotaran els terminis que preveu la llei, i que els donarien marge fins dilluns a les 15.00 hores.Tal com precisen, divendres es presentaran les qualificacions, tant dels acusats al Tribunal Suprem com de l'Audiència Nacional. Tots els indicis indiquen que la Fiscalia complirà amb allò que ja havien apuntat diverses filtracions, i és que es mantindrà l'acusació de rebel·lió. Fins el moment els fiscals sempre han mantingut que es va produir un alçament violent i públic per, entre altres objectius, "derogar, suspendre o modificar totalment o parcialment la Constitució" i l'ordre territorial establert, segons consta en l'article 472 del codi penal.En la seva petició de penes actual, que podrà veure's modificada quan el judici quedi vist per sentència, es preveu que el ministeri fiscal demani condemnes molt dures per a tots els dirigents processats per rebel·lió -això sí-, que resten en territori espanyol. Es tracta d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Josep Rull. Cal destacar que Llarena va dividir la causa en dues, assegurant el judici de les persones preses o en llibertat però en territori espanyol, i deixant en suspens el d'aquelles que havien demanat protecció a Bèlgica, Suïssa i Escòcia.Per altra banda, aquest divendres també es farà pública la qualificació fiscal de la causa que instrueix l'Audiència Nacional, i que implica el major Josep Lluís Trapero i l'excúpula dels Mossos d'Esquadra. Sobre aquests, Fiscalia havia defensat que incorrien delictes de sedició i d'organització criminal.

