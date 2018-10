La regidora de Reus torna a plantar el jutge que la investiga per un suposat delicte d'odi

La regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada tornarà a plantar el jutge de Reus que la investiga per un suposat delicte d'incitació a l'odi arran una denúncia del grup municipal de Cs. Dilluns la regidora ja va optar per no acudir als jutjats i, en un comunicat, ha confirmat que aquest dimecres tampoc no anirà a la segona citació. Quadrada argumenta que no respondrà al "joc pervers" de la formació taronja, a qui acusa de voler portar la confrontació política al terreny personal, i assegura que respondrà al carrer i al plenari municipal, que és allà "on toca fer-ho". Els fets pels quals s'investiga la regidora es remunten a la jornada de vaga del 3 d'octubre de l'any passat.Segons Cs, aquell dia tres regidors del partit es van topar amb una manifestació que anava cap a l'hotel Gaudí per protestar per la presència de la policia espanyola. El partit taronja sosté que Quadrada els hauria assenyalat públicament i els hauria cridat "assassins", la qual cosa va motivar que més manifestants els increpessin.Per la seva banda, la CUP defensa que els regidors van creuar la manifestació a l'alçada del Raval de Jesús "per provocar una reacció" i subratlla que Cs és "el partit que va aplaudir la violència de la policia i demanava condecorar els agents implicats com herois nacionals".La CUP de Reus recorda que la denúncia de Cs contra Quadrada va ser arxivada, però es va reobrir a instàncies de la fiscalia. "Una mostra més del frontisme d'un sistema judicial espanyol que tampoc mereix cap legitimitat ni adhesió", afirma el partit anticapitalista.La formació també assenyala que Cs ja estava al darrere de la macrodenúncia per incitació a l'odi que va esquitxar l'alcalde i diversos regidors independentistes per les protestes davant l'hotel on s'allotjaven agents de la policia espanyola.

