VÍDEO La princesa Elionor debuta en públic llegint la constitució

"La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat". Aquestes han estat -gairebé- les primeres paraules que ha pronunciat la princesa Elionor en públic en un acte oficial, aquest dimecres, amb motiu dels 40 anys de l'aprovació del text constitucional a les corts espanyoles, i coincidint amb el seu 13è aniversari.Elionor ha parlat a la seu de l'Institur Cervantes, a Madrid, on ha llegit el tres punts del primer article de la constitució espanyola, que a més de referir-se a la "sobirania nacional" consagren que Espanya és un "eL'ha precedit el seu pare, Felip VI, que ha llegit abans el preàmbul del text constitucional.La intervenció d'Elionor ha rebut diverses crítiques i bromes a les xarxes socials. Entre d'altres coses, per l'elecció del fragment concret de la constitució, en un moment especialment complex pel que fa a l'acceptació de la monarquia a les enquestes.Després del rei i la princesa, el torn de les lectures ha estat per a altres altes institucions de l'Estat. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llegit l'article 2, que consagra la "indissolubilitat de la nació espanyola".Posteriorment han passat pel faristol la presidenta del Congrés, Ana Pastor (article 3); el president del Senat, Pío García-Escudero (article 4); els presidents del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (articles 5 i 6), i la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo (article 7).

