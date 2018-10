Activada l'alerta química per l'incendi al port de Barcelona

Alerta #PLASEQCAT a l'incendi del @portdebarcelona hi ha 4 contenidors de Matèries Perilloses (2 inflamables; 1 perillós pel Medi Ambient; i 1 de material corrosiu) #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) October 31, 2018

▶ Incendi al Port: un vaixell de Grimaldi ha topat amb una grua, que ha caigut sobre uns contenidors. Hi treballen diverses dotacions de Bombershttps://t.co/W4S9ly1TQx pic.twitter.com/8Bds31dP19 — btv notícies (@btvnoticies) 31 d’octubre de 2018

🔴ACCIDENTE GRAVE🔴



El buque Excellent, de @GNVtraghetti, ha tenido que abortar maniobra de atraque por las malas condiciones meteorológicas. Al intentar salir del Puerto, el viento le ha empujado contra una grúa de TCB (APM), que ha caido pic.twitter.com/qGv3j6vZhR — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 d’octubre de 2018

Un vaixell ha xocat amb una grua de càrrega i ha provocat un incendi al Port de Barcelona. Hi treballen diverses dotacions de bombers i també s'ha activat el SEM. El xoc s'ha produït al Moll Sud, quan l'embarcació sortia d'una de les terminals de mercaderies del port i no ha provocat ferits. L'incident ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta química.Segons ha informat el sindicat de portuaris de la CNT, el vaixell Excellent de la companyia italiana GNV ha hagut d'avortar una maniobra per les males condicions meteorològiques d'aquest matí a la capital catalana. Quan intentava sortir del port, el vent l'ha empès contra una grua de càrrega, que ha caigut i ha provocat l'incendi.Tot plegat pot tenir afectacions a la Ronda Litoral de Barcelona perquè el fum negre de l'incendi s'ha escampat per aquesta via. Podeu veure l'incident en aquest vídeo que ha publicat Betevé:

