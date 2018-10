VÍDEO Albiol titlla de «secta fanàtica» i «cutre» l'acte de presentació del Consell per la República

Danza en el Palau de la Generalitat en honor al líder espiritual de la República Catalana @KRLS. Además de secta fanática, ahora cutres. Cada día de superan más...🙈🙈🙈🙈 https://t.co/nF8i7ad8vS — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 31 d’octubre de 2018

El president del PPC, Xavier García Albiol, s'ha referit a la dansa que aquest dimarts va tenir lloc a l'acte de presentació del Consell per la República. "Dansa al Palau de la Generalitat en honor al líder espiritual de la República Catalana Carles Puigdemont. A més de secta fanàtica, ara són cutres", assegura Albiol a través del seu compte de Twitter.Es tracta del ball de l'homenatge que va interpretar Teresa Agustí, que es va idear inspirant-se en la música del Ball de Gitanes i que s'assembla a 'l'aurresku' basc. El Consell per la República estarà liderat per Puigdemont i el conseller a l'exili Toni Comín amb l'objectiu d'internacionalitzar el procés i "fer república".

