Sánchez evita aclarir si indultarà els presos polítics

"Senyor Sánchez, pot comprometre's davant dels espanyols a què no farà us de l'indult per indultar els colpistes?". Pregunta directa del president del grup parlamentari de Ciutadans, Albert Rivera, al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la sessió de control al Congrés. Sánchez ha evitat aclarir si indultarà o no els presos polítics després de la sentència del judici contra l'1-O i s'ha limitat a dir que, amb el govern del PSOE, "la política va millor i l'economia va bé".Rivera ha criticat els "pactes" de Sánchez amb Iglesias i l'independentisme, i ha acusat el president espanyol d'enviar el líder de Podem a la presó de Lledoners a "negociar indults" amb Oriol Junqueras. En aquest sentit, ha recordat les paraules de Miquel Iceta i Teresa Cunillera, que van posicionar-se a favor d'un indult. "Si no es compromet a no indultar els colpistes, el repto a anar a eleccions i que posi al seu programa que està a favor de l'indult, a veure què en pensen els espanyols", ha etzibat Rivera.Sánchez ha esquivat de nou la pregunta i ha instat Rivera a defensar els "no nacionalistes" a Catalunya i a reforçar l'autogovern. "L'animo a què sigui autònom i a no deixar-se arrossegar pel PP", ha dit el president espanyol, i ha reblat: "Li demano que recuperi el centre i no perdi el nord. Posi rumb a la moderació". La intervenció de Sánchez ha indignat diversos diputats de Ciutadans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)