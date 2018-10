Cospedal va encarregar «treballs puntuals» a Villarejo

La llavors secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va encarregar "treballs puntuals" a l'excomissari José Manuel Villarejo en la reunió que van mantenir a la seu del partit el 2009, segons noves gravacions que publica aquest dimecres el portal Moncloa.com En la conversa, en la què també va participar el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro, també es parla del "famós pen drive de la trama Gürtel" i l'excomissari admet que l'ha intentat trencar.D'altra banda, Villarejo explica que té el cor al costat del PP però que la cartera al costat del PSOE perquè quan governen els socialistes és quan té més "encàrrecs". "Tinc la cartera a un costat i el cor a un altre. Sempre que governeu, mai he guanyat diners i quan està el PSOE, com que són tan desastres, sempre m'encarreguen coses", assegura dirigint-se a la llavors número 2 del PP.Després que li demanin que faci "treballs puntuals", Villarejo diu que no té cap problema en fer-los i pregunta si se li pagaran les despeses i demana discreció. El marit de Cospedal li respon que se li pagaran les "despeses" i li prometen discreció, justament mentre l'excomissari està gravant tota la conversa.Villarejo diu que "al famós pen drive hi ha de tot" i admet davant els seus interlocutors que han fet tot el possible per trencar-lo. Aquest dispositiu electrònic va ser la principal prova contra els suposats caps de la Gürtel.En la conversa també s'assenyala l'extresorer Luis Bárcenas com el cap de turc. Segons Villarejo, ja està "totalment contaminat" i mentre totes les bufetades li vagin a ell "no li van a ningú més". Així mateix, afegeix que està "objectivament amortitzat". L'excomissari avisa que Bárcenas es vanta d'haver-se emportat papers i Cospedal afegeix que "se n'ha emportat menys dels que diu".

