​La precandidatura d'Alejandro Fernández a la presidència del PPC rep un 98,62% dels vots

La precandidatura d'Alejandro Fernández ha rebut el suport del 98,62% de les persones que han participat en les votacions per escollir compromissaris i per votar precandidat a la presidència del PPC. La participació ha estat del 85,25%.Les dades seran ratificades aquest dimecres en la reunió de la Comissió Organitzadora del quinzè Congrés extraordinari del partit. La precandidatura de Fernández era l'única que es presentava a la votació fet que, de facto, li dona la presidència de la formació.Ocuparà el buit que ha deixat Xavier Garcia Albiol per dedicar-se plenament a intentar aconseguir l'alcaldia de Badalona en els comicis municipals de la propera primavera

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)