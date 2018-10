Sindicats criden els docents i treballadors de l'ensenyament públic a fer vaga el 29 de novembre

Els sindicats USTEC-STEs (IAC), el de Professors de Secundària ASPEPC-SPS i CGT convoquen una jornada de vaga pel dijous 29 de novembre a l'ensenyament públic. Els sindicats convocants denuncien que aquelles "retallades que es van aplicar de forma 'extraordinària'" al principi de la crisi "encara no han estat revertides" i alerten del "greu deteriorament de les condicions laborals" i de "la qualitat de l'ensenyament públic".A més, lamenten que el sistema està "endèmicament infrafinançat". Entre les reivindicacions, marquen com a "irrenunciable" el restabliment per al curs que ve de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tots els docents, 23 hores a Primària i 18 a Secundària.Els tres sindicats fan una crida al conjunt dels professors i del personal laboral de l'ensenyament públic de Catalunya a "organitzar la vaga als centres, a secundar-la i a debatre i decidir sobre la seva continuïtat". També demanen a la resta de sindicats que se sumin a la convocatòria.Un altre dels principals motius de queixa és el Decret de Plantilles, ja que denuncien que permet la "selecció arbitrària de personal, que ha malmès el funcionament democràtic dels centres" i per això en demanen la retirada. També exigeixen la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat i la consolidació dels llocs de treball del personal interí en un canvi del model d'oposicions.Altres reivindicacions són el retorn a l'horari de permanència del professorat de Secundària (24 hores) i la reducció de les ràtios per al curs que ve a un màxim de 22 alumnes a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir que no es tanquin grups) i de 20 i 25 alumnes, respectivament, per al curs 2020-21.També demanen el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys i el manteniment de la Formació Professional pública. Completa la plataforma reivindicativa la recuperació del poder adquisitiu, amb un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 i retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

