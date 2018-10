Estudiants universitaris irrompen al Departament d'Economia per exigir rebaixes a les taxes

🔴 ATENCIÓ! 🔴

El SEPC acaba d'ocupar la conselleria d'economia exigint el compromís del govern i del conseller Pere Aragonès per aplicar la ⬇ rebaixa de taxes del 30%!



🏃🏼‍♀Vine a donar-los suport!

📍Rambla Catalunya amb Gran Via! pic.twitter.com/CY45HiUlOO — SEPC (@SEPC_nacional) 30 d’octubre de 2018

Una trentena d'estudiants han irromput al vestíbul del Departament d'Economia aquest dimarts a la tarda, a la Rambla Catalunya de Barcelona, per reclamar una rebaixa del 30% en les taxes universitàries, segons ha anunciat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i han confirmat fonts del Departament a l'ACN."Som a la conselleria per exigir al Govern i al conseller que es comprometin a incloure la rebaixa i no pensem marxar fins que tinguem aquest compromís", han anunciat els estudiants a través d'un comunicat. El SEPC lamenta que el Govern actual i el conseller, Pere Aragonès, "segueixen menystenint la demanda popular" de la rebaixa i, "per tant, són directament responsables que un gran nombre d'estudiants no puguin seguir tenint accés a estudis universitaris".Poc després que els estudiants irrompessin a la seu del Departament d'Economia han arribat algunes furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos han evitat que més estudiants entressin a l'edifici. A partir de tres quarts de vuit del vespre, els agents de la policia catalana han començat a treure un per un els que hi havia a dins.La trentena de persones que eren fora han aplaudit i animat cadascuna de les que els Mossos treien, a l'hora que entonaven càntics de suport a la iniciativa i reclamaven, també, la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament de Catalunya el 2016, que, segons denuncien els estudiants, encara no s'ha aplicat. Cap a tres quarts de nou els havien tret tots, i els estudiants han abandonat el lloc.La portaveu del SEPC, Mercè Terès, ha quantificat en un centenar els estudiants que han "ocupat de manera pacífica" el Departament per "posar sobre la taula" la reclamació de la rebaixa de taxes del 30%. "Es va aprovar fa una legislatura al Parlament però no s'ha aplicat perquè el Govern la va menysprear", ha lamentat Terès.La representant dels estudiants ha afirmat que els universitaris catalans són els que més paguen de l'Estat, amb un mitja de 1.700 euros cada any. Per això ha considerat necessari "revertir les polítiques neoliberals" que, al seu parer, s'estan aplicant als estudis universitaris.

