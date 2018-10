Tres empreses distribueixen el 69% dels productes homeopàtics a l'Estat

PRODUCTES HOMEOPÀTICS REGISTRATS PER CADA EMPRESA

PRODUCTES HOMEOPÀTICS INSCRITS, SEGONS TIPOLOGIA

El negoci de l'homeopatia es concentra en ben poques marques, a l'Estat. Així s'ha posat de manifest aquest dimarts, quan el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el llistat dels 2.008 productes homeopàtics que han sol·licitat el registre a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), tal com l'organisme havia requerit l'abril en aplicació d'una directiva europea del 2001.En aquest llistat, se citen els productes que, per poder-se seguir comercialitzant, aspiren a passar el procés de registre complet. Es calcula que aquest primer filtre ja ha deixat fora milers de productes d'aquesta polèmica pseudociència, atès que, segons alguns càlculs, fins ara podien haver-n'hi prop de 15.000 en els establiments. Sigui com sigui, la major part de peticions provenen d'Ibérica de Homeoatía (Iberhome) (503), Soria Natural (459) i Boiron (419), les quals agrupen el 68,8% del total. Si se li suma la internacional Heel, ja superen la paternitat de tres de cada quatre productes.Tots els productes que no hagin sol·licitat ser homologats passen a estar prohibits i, per tant, ja no es poden vendre. Els que sí que ho han fet, però, tot just comencen el procés per ser plenament legals i el govern espanyol ha fixat sis terminis, segons les seves característiques, per anar presentant tota la documentació requerida.Curiosament, només 12 d'aquests 2.008 productes s'han registrat com a productes amb indicació terapèutica i aquests hauran de seguir tots els mètodes científics dels medicaments comuns i demostrar que són veritablement efectis, cosa que fins ara no han aconseguit i, per tant, es dona per fet que se li denegarà l'homologació final. Si això passés o directament no presentessin la informació -aquests o qualssevol altres productes del llistat-, serien retirats també del mercat.Precisament, els productes homeopàtics que afirmen tenir finalitats terapèutiques seran els primers a ser avaluats, i ho faran abans del 30 d'abril del 2019, com els 93 productes que s'administren a través d'una injecció. Aquests, segons Diario Médico , tampoc no tenen massa opcions de ser acceptats finalment. La resta de productes hauran d'anar-se homologant fins a l'abril de 2022, segons les seves característiques.Més de la meitat d'aquests productes, segons el llistat fet públic, són glòbuls, els quals es defineixen com esferes de lactosa i sacarosa que es poden prendre sense necessitat d'aigua, cosa que en facilita l'administració en qualsevol moment. Igualment, hi ha 592 productes líquids que es prenen oralment, així com 157 de comprimits. També n'hi ha de cutanis (50), alcohòlics (49), en ampolles (48) i fins i tot un col·liri i un supositori.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)