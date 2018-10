La Fira de la Muntanya de Vic aposta per la càmper i la bici elèctrica

La zona dels estands al recinte firal de Vic. Foto: Josep Maria Montaner

La 38a edició de la Fira de la Muntanya ja ho té tot a punt per instal·lar-se al recinte firal del Sucre del 9 a l'11 de novembre. A més de l'oferta d'esport, natura, literatura i lleure, dues de les grans novetats d'enguany són la zona de càmpers i de bicis elèctriques. D'una banda, a la zona de les càmpers s'hi reuniran set empreses de lloguer, adaptació i complements per aquests vehicles, que cada vegada tenen més èxit entre la població. També es podrà conèixer i provar els diferents tipus de bicicletes elèctriques. Així ho destacava el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, Benjamí Dòniga, durant la roda de premsa de presentació.La Fira suposa el retorn de l'àrea expositiva del pavelló comercial, amb una trentena d'expositors, i també la Fira del Llibre de Muntanya, amb una vintena d'expositors de llibres de narrativa i assaig, i guies relacionades amb l'esport de muntanya. En el certamen no hi faltarà el tradicional Mercat d'Ocasió, el Campionat d'Open Bloc, o la segona pedalada familiar.Entre les activitats i conferències de la Fira destaquen la taula rodona "Dones i Esport de Muntanya" per l'esportista Emma Roca, la conferència de Peter Habeler i Ferran Latorre sobre "El somni de l'Everest i els 14 vuitmils catalans", o la xerrada sobre "Escalada en solitari a Alaska" a càrrec de Sílvia Vidal.Tal com explicava Miquel Ylla, president de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya, enguany s'ha creat aquesta entitat per coordinar l'organització de la Fira. En les darreres ocasions se n'encarregava l'Associació d'Editors de Literatura Catalana. Segons Ylla, un dels objectius de l'associació, a més d'organitzar la fira, és la creació del corpus bibliogràfic català, "que vol aplegar tot el que s'ha publicat a Catalunya des que va néixer l'alpinisme". El president de l'entitat ha remarcat que una de les finalitats és "ajudar als autoeditors perquè puguin fer arribar les seves publicacions a la gent".Una de les activitats culturals més destacades és el lliurament del 4t Premi Editorial del Llibre de Muntanya, que s'atorga en el marc de la Fira del Llibre de Muntanya. Els guardons volen reconèixer la tasca d'autors i editorials per promocionar i divulgar la cultura dels esports de muntanya. Es convoquen quatre premis: Premi Jacint Verdaguer sobre cultura, patrimoni, tradicions i narrativa de muntanya en català; Premi Artur Osona sobre la millor guia de muntanya en català; Premi Juli Soler al millor mapa excursionista; i Premi Collsacabra al millor llibre de muntanya en llengua no catalana.Aquest és el primer any que Vic celebra el certamen sense el Collsacabra. L'any passat, l'Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit van anunciar que es desmarcaven del projecte que va anar a la capital d'Osona el 2013 i enguany han estrenat el Collsacabra Viu. Les activitats d'aquest esdeveniment ja s'han celebrat i, per tant, no se solapen amb les de la Fira de la Muntanya de Vic. Precisament, aquesta era la intenció dels ajuntaments del Collsacabra.Tot i això, la presència del Collsacabra i seguirà sent en forma de promoció. Així ho ha explicat Dòniga, remarcant que Vic, com a capital, ha de posicionar "no només el Collsacabra", sinó altres indrets com "la Plana de Vic, les Guilleries o el Lluçanès". D'aquesta manera, "introduïm altres territoris perquè es posicionin", deia el regidor.

