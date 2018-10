ERC guanyaria amb claredat a costa de JxCat, segons una enquesta d'«El Periódico»

ERC guanyaria les eleccions a Catalunya amb entre 37-39 diputats i l'independentisme mantindria la majoria absoluta, segons indica una enquesta d' El Periódico. JxCat s'ensorraria fins als 22-23 diputats i la CUP pujaria fins als 9-10.Els republicans podrien triar entre governar amb les forces independentistes (JxCat i la CUP) o reeditar un tripartit d'esquerres amb el PSC (23-24) i els comuns (8-9). Totes dues opcions sumarien majoria absoluta, un escenari que feia temps que no apareixia en les enquestes.Per part unionista, Ciutadans també perdria escons i es quedaria en els 30-31 mentre que els socialistes pujarien a costa de la formació d'Albert Rivera i Inés Arrimadas. El PP perdria un diputat i es mantindria com a última força parlamentària amb 3 escons.L'enquesta es va fer entre els dies 22 i 25 d'octubre, coincidint amb l'activació del Consell per la República, l'obertura del judici oral contra els líders del procés i els matisos de Pedro Sánchez sobre el delicte de rebel·lió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)