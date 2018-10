El servei de veu d’Amazon arriba a l'estat espanyol

Amazon entra en la batalla dels altaveus intel·ligents amb en llançament aquest dimarts a l'estat espanyol dels seus altaveus intel·ligents que integren l'assistent virtual Alexa. D'aquesta manera, la companyia vol plantar cara a Goolge Home i HomePod, els dispositius de la competència. "És una aposta forta de la companyia per als pròxims anys", asseguren fonts de la companyia.Alexa arriba amb més de 400 skills o eines d'autoservei gratuïtes, que es repartiran en 20 categories que s'ampliaran progressivament. Entre aquestes eines hi ha El País, Marca, la Cadena Ser, Ikea, Burger King, Telepizza, entre altres. Els urusaris podran demanar menjar a domicili, jugar o cuinar seguint les indicacions d'aquest assistent virtual. També es podrà posar música i controlar els llums de la casa.TV3 i Catalunya Ràdio seran els primers a integrar continguts en català al servei de veu Alexa d’Amazon. Així ho ha explicat a l'ACN, el director de Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Saül Gordillo, qui ha desgranat que la portada de Mònica Terribas, l’últim butlletí de Catalunya Informació i els titulars del Telenotícies vespre són alguns dels continguts que es podran escoltar a Alexa.Els usuaris del nou servei de veu Amazon Alexa podran posar-se al dia de les darreres notícies directament amb la veu, sense necessitat d’escriure o tocar cap pantalla. La manera de conversar amb Alexa, és a través d’uns altaveus intel·ligents, alguns dels quals tenen pantalla i mostren vídeos. L’usuari li demana notícies i el dispositiu les hi ofereix en funció d’una elecció prèvia.

