Primeres afectacions per la vaga a Renfe i Adif

#Recordeu! Serveis essencials per a la jornada de vaga del 31 d’octubre: https://t.co/zaKrhUrMNW Aquesta nit hi ha 8 trens afectats.#BonaNit pic.twitter.com/2zUDYWnU54 — Rodalies Catalunya (@rodalies) 30 d’octubre de 2018

Jornada de vaga a Renfe i Adif que ja ha provocat les primeres afectacions. Els serveis mínims entre les sis del matí i dos quarts de deu, i entre les cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre, són del 66% i, segons la companyia, s'estan complint sense incidents remarcables. Durant la resta de la jornada els serveis mínims seran del 33%.Malgrat això, a través de les xarxes, alguns usuaris es queixen de retards en els trens, però la companyia respon que són demores alienes a la vaga. Podeu consultar els serveis mínims a través de la pàgina web de Rodalies, de les App de Rodalies i Renfe i a través del telèfon 900 41 00 41. També a través de Twitter. El sindicat CGT ha convocat una jornada de vaga per a aquest dimecres per reclamar la jornada de 37,5 hores setmanals i perquè s'apliquin augments salarials de l'1,75%, segons han informat fonts sindicals. A més, entre d'altres motius de la protesta, que coincideix amb l'inici de l'operació sortida del pont de Tots Sants, hi ha la demanda d'un "ferrocarril públic, social i sostenible", que s'aposti més per un ferrocarril de proximitat i no tant per l'alta velocitat i iniciar les negociacions d'un nou conveni col·lectiu.Pel que fa a la resta de serveis de la companyia, en trens de llarga distància convencional i Alta Velocitat s'assegurarà un servei del 78% dels trens afectats, mentre que a l'Avant seran del 65%. Els clients de llarga distància que ja tenien el bitllet adquirit amb antelació, podran sol·licitar el canvi o reemborsament sense cap cost addicional.

