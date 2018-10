VÍDEO «Legends of Catalonia», o com gaudir de Catalunya com mai abans no s'havia fet

Presentació del videojoc Legends of Catalonia. Foto: Sergi Ambudio

Sobrevolar Montserrat, endinsar-te en l'amfiteatre romà de Tarragona o empapar-te del surrealisme de Dalí mentre te les empesques per aconseguir unes medalles que donen accés al misteriós i secret diari de Sant Jordi. Aquesta és la base de la història que ens proposa Legends of Catalonia , el videojoc de realitat virtual sobre llegendes catalanes que estarà disponible de forma gratuïta a partir d'aquest 1 de novembre a la botiga en línia de la PlayStation 4.Amb un realisme que té poc a envejar a produccions internacionals amb molt més pressupost, la trencadora producció de l'Agència Catalana de Turisme, de la qualn'ha tingut un petit tast aquest dimarts a la tarda, s'aprofita de la innovadora tecnologia de les ulleres de realitat virtual i t'ofereix una experiència totalment immersiva.De la mà de l'exfutbolista Carles Puyol, l'alpinista Edurne Pasaban i els germans Roca, la història et submergeix en una Catalunya plena de fantasia, amb dracs i d'altres criatures, i et permet viure en primera persona les llegendes que formen part de la història catalana. Visitaràs l'amfiteatre de Tarragona, la Seu Vella de Lleida, la muntanya de Montserrat, el Cadaqués de Dalí, el Mercat de Sant Antoni i la Sagrada Família de Barcelona.El joc, que estarà disponible en català, castellà i anglès i gaudirà d'una banda sonora exclusiva, tindrà una durada de gairebé una hora sencera. Ara per ara només estarà disponible a Play Station Store -SONY hi ha col·laborat-, però més endavant també es podrà descarregar a l'ordinador a través de la plataforma Steam.Legends of Catalonia és fruit d'un projecte -força ambiciós- de tres mesos en què han treballat professionals del sector dels videojocs i el disseny gràfic d'arreu del món. Les primeres paraules que escoltem en iniciar el joc ja ens deixen clar que no és una campanya habitual: "Hola viatgers, us estava esperant. Prepareu la vostra imaginació per viure experiències que mai abans hauria imaginat".Un dels objectius principals de la campanya és aterrar amb força als Estats Units, un dels mercats del món que més ha crescut en els darrers anys. Per això, el videojoc es promocionarà en mitjans de comunicació com el The New York Times i s'anunciarà a les mítiques pantalles gegants de Times Square. També tindrà forta presència a Nova York, amb alguns murals en ple carrer.La campanya és innovadora fins al punt que, com ha assegurat la mateixa consellera d'Empresa i Coneixement, és la primera vegada que un organisme públic utilitza, i es gasta gairebé un milió i mig d'euros, un videojoc de realitat virtual per promocionar una destinació turística.

