Concentració a plaça Sant Jaume per donar la benvinguda al Consell per la República

VÍDEO Crits de "Puigdemont (@KRLS) el nostre president" a la plaça de Sant Jaume. Els concentrats veuen per una pantalla gegant l'acte de presentació del Consell de la República https://t.co/L74RK25a6h pic.twitter.com/nDBZAPOB6R — NacióDigital (@naciodigital) October 30, 2018

VÍDEO Els concentrats a la plaça de Sant Jaume escolten atentament les paraules de @toni_comin des de Bèlgica. El conseller a l'exili serà l'encarregat de dirigir el Consell per la República https://t.co/O66DvbTFJu pic.twitter.com/jd707Qz47Y — NacióDigital (@naciodigital) October 30, 2018

VÍDEO Crits de "president" quan intervé Puigdemont (@KRLS). "A nosaltres no ens poden aplicar un 155", ha dit, entre aplaudiments https://t.co/O66DvbTFJu pic.twitter.com/UaqsuU6xG8 — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2018

VÍDEO L'acte de presentació del Consell per la República acaba amb "Els Segadors" https://t.co/O66DvbTFJu pic.twitter.com/WtTVwSkMoU — NacióDigital (@naciodigital) 30 d’octubre de 2018

Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per donar la benvinguda al Consell per la República, que s'ha presentat aquest dimarts al Palau de la Generalitat. L'entitat serà privada amb "lligam institucional" i té com a objectiu d'internacionalitzar la causa catalana. Estarà presidida per Carles Puigdemont i coordinada per Toni Comín des de Waterloo.Els concentrats han vist en directe l'acte de presentació. S'han aplaudit especialment els presos polítics i els exiliats, i s'han sentit crits de "Puigdemont, el nostre president". També s'ha escoltat amb atenció les paraules del president i el conseller a l'exili, que tindran un pes molt rellevant en aquest nou organisme.L'acte ha acabat amb l'himne d'"Els Segadors" i crits d'independència després de la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra.Dins del Palau, s'ha fet la presentació institucional del Consell amb la presència de tots els consellers del Govern i la direcció d'entitats sobiranites com l'ANC i Òmnium. També és previst que Torra anunciï la composició d'aquest òrgan, que no tindrà incicència en el dia a dia del Govern, tal com ha confirmat la consellera de Presidència, Elsa Artadi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)