VÍDEO EN DIRECTE El Consell per la República es posa en marxa a Palau

El Consell per la República es presenta aquest dimarts a la tarda al Palau de la Generalitat en un acte solemne al Saló de Sant Jordi en el qual intervindran Quim Torra, Pere Aragonès, Carles Puigdemont i Toni Comín. Es tracta d'un organisme de nova creació, completament privat, que tindrà "lligam institucional" amb l'administració però que no en determinarà el dia a dia. En aquests termes s'ha expressat aquest migdia la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. El Consell estarà presidit per Puigdemont però el liderarà Comín, un dels dirigents que avui compleix un any d'exili a Bèlgica

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)