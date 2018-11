Recepta per fer panellets de pinyons... t'hi atreveixes?

Celebrarem la castanyada, oi? Dons apa, a fer panellets que no és gens complicat

300gr de farina d’ametlla150gr de sucre100gr de moniato rostit1 rovell d'ou1 culleradeta de sucre avainillatratlladura de llimona150-200gr de pinyons1 rovell d'ouPer fer la massa barregeu tots els ingredients de la mateixa i el moniato que estigui ben aixafat amb una forquilla. Podem emprar un robot o fer-ho amb les mans. Es barreja seguida.Feu una bola, emboliqueu en film transparent i deixeu a la nevera d'un dia per l'altre.Per fer els panellets traieu la massa de la nevera i passats uns minuts feu unes boletes de uns 15 grams cada una amb aquest massapà.Poseu els pinyons en un plat junt amb el rovell de l'ou, remeneu bé i arrebosseu les boletes en aquesta barreja de pinyons.Col·loqueu els panellets en una safata amb paper de forn, els introduïu al forn preescalfat a 180º, encès dalt i baix, en el segon nivell d'altura, per espai d'uns 8 minuts.La farina d’ametlla és ametlla en pols** Per rostir els moniatos es pot fer al forn a 180º fins que estiguin tous al tacte, o bé al microones.** El temps de cocció depèn de la mida dels mateixos i de la quantitat, més de 30 minuts al forn i a partir de 5 minuts al microones.** Arrebossar el massapà amb els pinyons no és tasca fàcil, encara que també es poden passar primer les boletes en el rovell d’ou batut i després pels pinyons que haurem posat en un plat.** El temps de permanència en el forn és orientatiu depèn de la mida dels mateixos, però cal estar atents ja que es poden cremar o quedar durs de seguida.

