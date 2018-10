El Consell per la República i el 155

El president del Govern, Quim Torra, va presentar ahir el Consell per la República. Ho va fer al Palau de la Generalitat i el vernís institucional que es va donar a l'acte serà utilitzat avui per Pablo Casado i Albert Rivera, líders del PP i Cs, per reclamar que s'apliqui de nou l'article 155. El PSOE ha decidit capejar la pressió i mirar cap a una altra banda, però l'independentisme té clar que, en el mesura que no voti els pressupostos i entrem en un escenari electoral, serà més difícil que el president espanyol segueixi fent-se l'orni. El bloc republicà corre el risc que la gesticulació no estigui a l'alçada dels seus fets i, sense força per fer front a la repressió i la intervenció de les institucions, pateixi un desgast encara més fort. Avui o divendres sabrem la petició de penes que la Fiscalia fa pels líders independentistes que al gener seran jutjats al Suprem.Carles Puigdemont i Toni Comín van afirmar que la intenció del Consell, un ens privat que es finançarà amb donatius i que vol superar les limitacions del marc autonòmic, és "avançar per la via dels fets" cap a República que es va proclamar però no desplegar el 27 d'octubre i a partir del mandat "irrenunciable" de l'1-O. Podeu llegir aquí la informació de. El Consell haurà de fer, sobre tot, feina a l'exterior. Mentre, els independentistes han de gestionar el dia a dia ( us explica com va anar l'escenificació de l'acord d'emergència habitacional) i mirar de sumar noves complicitats per compartir lluites democràtiques. En aquest sentit us aconsello l'entrevista queli fan a la cara visible de Sobiranistes.cat Elisenda Alamany, fins aquest dilluns portaveu dels comuns al Parlament. Sobre la necessitat de parlar amb l'altre escriu aquesta opinió

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

Aprofiteu Tots Sants per passar uns dies amb els amics, la família i, si és el cas, recordar els que ja no hi són. Seran dies de desplaçaments i, ateses les condicions climatològiques de fred i pluja a tot el país , heu d'extremar la prudència a la carretera. En el que portem de 2018 portem ja 162 morts. Una xifra escandalosa que us recordem en aquesta informació . Avui es presenten mesures per prevenir la sinistralitat.A la castanyada no hi poden faltar els panellets. El millor és fer-los a casa, però si no heu tingut temps i els compreu al fornus dona quatre consells perquè no us els endossin industrials com si fossin artesans. Si teniu algun dia d'oci, arreu del país hi ha coses a fer que valen molt la pena. us en recomana deu . Exposicions, música, manga, vins, castells, fires i terror formen un menú espectacular. El Despertador torna dilluns i aquest divendres també descansa La Brúixola del nostre cap de Política,. Estarem, però, molt pendents de l'actualitat, especialment de l'escrit de la Fiscalia demanant les penes pel judici de l'1-O.El pronòstic es va complir al Brasil i l'ultradretà Jair Bolsonaro va guanyar les eleccions amb comoditat al candidat de l'esquerra, Fernando Haddad. A El País,fa un retrat del repartiment de vot que també és el de la realitat social del país més poblat d'Amèrica Llatina. Bolsonaro guanya als municipis més blancs i més rics i el candidat del PT als més pobres i entre la població de raça negra.No és cap secret que a les files de Junts per Catalunya agrada recordar, de tant en tant i especialment en moments de més confrontació a les files independentistes, que Roger Torrent va suspendre la investidura de Carles Puigdemont el 30 de gener quan es donaven -segons ells- les condicions per entronitzar-lo de nou malgrat no ser físicament a la cambra catalana. Per això no va resultar gens curiós que ahir, en el vídeo que va preparar el Govern per la presentació del Consell per la República, la primera aparició de Torrent sigui -precisament- per informar que el debat parlamentari per tornar a escollir Puigdemont queda suspès.Tal dia com avui de l'any 1978, que es votaria en referèndum el 6 de desembre d'aquell mateix any imposant-se per una àmplia majoria, que va ser especialment notable a Catalunya. El govern espanyol està bolcat en la celebració del 40 aniversari. El text garantia la unitat d'Espanya i donava vernís de legalitat a la monarquia després que Franco nomenés cap de l'Estat a Joan Carles I. A canvi, donava un marc d'autogovern a les nacions i consagrava drets individuals. Els canvis polítics i socials, sumats a la dificultat de la seva reforma i la lectura restrictiva en àmbits com el territorial, han fet que perdés vigència, sobretot a Catalunya i al País Basc. Al Congrés van votar 345 diputats: 325 sí, 6 en contra, i 14 abstencions. Aquest vídeo del Preguntes Freqüents de TV3 explica el complicat procés de reforma.Una de les institucions que blinda la Constitució és la corona. Els grans partits espanyols mai han volgut fer un referèndum sobre el tema. El 31 d'octubre de l'any 2005, avui fa 13 anys, va nàixer l'actual hereva del tro espanyol,, princesa d'Astúries i filla de Felip VI i Letizia. La nena estudia a l'escola de Santa María de los Rosales, de Madrid, on va estudiar també el seu pare i rep una educació molt tradicional. Avui farà el seu primer acte públic llegint la Constitució. Escoltarem elogis amb poca mesura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)