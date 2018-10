Alerta màxima pel nombre de morts a les carreteres

Un accident mortal a l'N-340. Foto: ACN

Enguany han mort a les carreteres 162 persones, una xifra que pràcticament iguala tot el 2017

MORTS EN VIES INTERURBANES A CATALUYA (2012-2018)

Accident amb quatre morts a Vidreres Foto: Servei Català del Trànsit

Alerta màxima pel nombre de les morts de les carreteres a les portes del pont de Tots Sants. I és que des d'inici d'any ja són 162 les persones que han mort a les vies catalanes, una xifra que pràcticament iguala les 166 de tot el 2017. En aquest sentit hi ha dos factors claus que expliquen el repunt de la sinistralitat: l'excés de velocitat i, sobretot, l'ús del mòbil mentre es condueix.El cap de setmana passat va tornar a ser molt negatiu. Només dissabte van morir tres persones en tres accidents a Ripollet (el Vallès Occidental), Ventalló (Alt Empordà) i Castellbell i el Vilar (el Bages). A més, fins a 14 vehicles van resultar implicats en una cadena d'accidents múltiples a l'A-2 al Bruc on, sortosament, no es van haver de lamentar víctimes de consideració.Amb les tres darreres víctimes mortals, ascendeix fins a 162 el balanç del 2018. Una xifra que pràcticament iguala tot el 2017 (166) quan encara queden dos mesos. El fet d'estar a les portes del pont de Tots Sants -on molta gent té quatre dies de festa i s'organitzen moltes celebracions- fa augmentar la preocupació de les autoritats.De fet, el conseller Miquel Buch va parlar fa pocs mesos d"emergència viària" després que en el primer semestre el nombre de morts augmentés un 42%.La xifra de mortalitat d'enguany sembla consolidar una tendència iniciada el 2017. Després d'anys de descensos -es va passar dels 196 morts el 2012 als 153 del 2016-, l'any passat la xifra de morts va créixer de manera notable fins als 166.

