La premsa en paper s'ensorra: les vendes cauen un 73% en 10 anys

La premsa en paper no aixeca cap i les expectatives no conviden, en cap cas, a l'optimisme. De fet, actualment es venen un 73% menys de diaris impresos que tot just fa una dècada. Aquesta és la principal lectura que es pot fer de les dades de l'Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD) publicades per El Español. En concret, la suma de les vendes d'i El Periódico se situa en 539.732 exemplars aquest darrer mes de setembre. O, el que és el mateix, les sis capçeleres amb més difusió a tot l'Estat va difondre 73.000 còpies menys que tot just fa un any, un 11,9%.Hi ha una dada, però, que és extremadament aclaridora. El diari del Grup Prisa, que continua liderant la cursa malgrat ser el mitjà de comunicació que ha experimentat una davallada més agressiva, va tancar l'any 2008 amb 431.034 exemplars. Entre les sis publicacions esmentades superaven el milió i mig de difusió. Enguany amb prou feines arribaran a una tercera part d'aquesta xifra.

