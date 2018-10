Twitter podria eliminar el botó de «m'agrada»

El cor de Twitter podria desaparèixer Foto: NacióDigital

Twitter podria eliminar el botó del cor, que escenifica el "m'agrada", en les pròximes setmanes. Segons informa el diari britànic The Telegraph i han escenificat altres mitjans, el CEO i creador de la xarxa social, Jack Dorsey, va comunicar als seus empleats que "no era gens partícip del cor".Un altre dels motius pels quals el gegant comunicatiu eliminarà el botó del cor és per millorar "la salut del servei", segons explica el diari, i per incentivar una millora "de la qualitat dels debats de la xarxa social".El "m'agrada" de Twitter escenificava que estaves a favor d'un tuit sense haver de repiular-lo al teu propi timeline o donar-ne més repercussió. També permet emmagatzemar tuits que, com el seu nom indica, agraden a l'usuari. Tot i això, tal com apunta el diari El Mundo , la xarxa social ha estat objecte de crítiques per les fake news, tal com ha passat amb Facebook o altres serveis similars.Així doncs, Twitter pretén millorar el seu servei i afavorir a una millora de les conversacions entre usuaris, intentant cohibir els casos d'assetjament a la xarxa social.

