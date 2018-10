Així permet Twitter recuperar l'ordre cronològic

Twitter va revolucionar fa mesos el timeline, allà on apareixen un darrere l'altre els tuits que han fet els usuaris que segueixes, deixant de banda l'ordre cronològic clàssic -de més recent a més antic- tot passant a una configuració basada en algoritmes que et mostren aquelles publicacions que més "t'interessen". Aquest canvi, però, no va agradar a molts usuaris. Després de temps de queixes, Twitter ha actualitzat l'aplicació i ja permet tornar a la configuració de sempre.

Com? Cal desplegar el menú d'usuari, accedir a "Configuració i privacitat", cliclar a "Preferències sobre el contingut" i desactivar l'opció "Mostra'm primer els millors tuits".

Aquests tres senzills passos queden detalls a continuació en les següents fotografies.







Cal desplegar el menú d'usuari, accedir a Configuració i Privacitat

Cliclar a Preferències sobre el contingut

Desactivar l'opció Mostra'm primer els millors tuits

