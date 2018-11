MAPA On són les castanyeres de Barcelona?

Castanyada. Foto: Adrià Costa

Quan ja deixem enrere les bermudes i les samarretes de màniga curta, poc abans que les llums de colors i l'ambient nadalenc inundin Barcelona, agafa tot el protagonisme als carrers l'olor inconfusible de castanyes i moniatos. Un dels elements més típics de la capital catalana per aquestes dates són les paradetes de castanyes. Una trentena de castanyers i castanyeres vendran aquest any en diferents punts de la ciutat castanyes torrades i moniatos escalivats, les menges típiques d'aquestes dates, juntament amb els panellets, per celebrar la festa de tardor per excel·lència.Les castanyes és un producte típic de la cuina catalana i, abans de l'arribada de nous productes d'Amèrica, solia substituir la patata en molts plats. Enguany, se'n mengen principalment per Tots Sants, torrades i ben embolicades amb paperines.Segons ha informat l'Ajuntament, aquest any s'han tramitat 29 llicències de parades de castanyes distribuïdes entre els deu districtes de la ciutat. Una trentena de persones faran de "cambrers del carrer" entre els mesos d'octubre i març. Aquesta definició, d'homes i dones que escolten "problemes, alegries i històries de tota mena" dels ciutadans corrents, és la que utilitza la Montse, la castanyera de la paradeta d'Aribau amb Gran Via, per descriure la feina que exerceix des de fa 37 anys. Cctubre rere octubre, instal·la la barraca al mateix punt de la ciutat comtal i fa allò que millor se li dona, "torrar".La Montse reconeix que el negoci ha anat a la baixa en els darrers anys i que hi ha companys que han renunciat a muntar paradetes per evitar "arruïnar-se". Ara bé, destaca que ella continua venent i que "segueixo guanyant-me la vida". "Encara hi ha molts nens que es tornen bojos a la sortida de l'escola i obliguen els pares a comprar-los una bona paperina de castanyes calentes", explica. "Amb tota sinceritat, jo treballo tres mesos i després em dedico a viatjar, descansar i estar a casa", relata la Montse, entre rialla i rialla, amb to de broma.Les llicències que cedeix l'Ajuntament permeten vendre castanyes i moniatos a la via pública entre els mesos d'octubre i març. Les 29 d'enguany es repartiran de la següent manera: set a Ciutat Vella, tres a l'Eixample, tres a Sants-Montjuïc, tres a les Corts, quatre a Sarrià-Sant Gervasi, dues a Gràcia, una a Horta-Guinardó, dues a Nou Barris, dues a Sant Andreu i dues a Sant Martí.Aquest nombre de paradetes (oficials) s'ha mantingut relativament estable en els últims cinc anys. Segons dades municipals, l'any 2014 i 2015 es van donar 30 llicències, l'any 2016, 29, l'any 2017, 27 i enguany, 29. Des de principis de segle, però, es fa evident la caiguda sostinguda del negoci. L'any 2000 se'n van autoritzar 41, un 25%. L'any 2009 hi va haver una remuntada, situant la xifra de nou en 41. Des de llavors, però, la dinàmica s'ha instal·lat al voltant de la trentena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)