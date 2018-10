Vaga a TV3 per exigir la setmana de 35 hores

:tv: Ara vaga parcial (de 8:00h a 8:30h) als canals de televisió i mitjans digitals de la @CCMA_cat, @tv3cat @324cat @canal_33 i @esport3, pel retorn a la jornada de 35 hores setmanals acordades en conveni des de l'any 1990



:scroll: comunicat de la vaga aquí: https://t.co/js2L20JJgg pic.twitter.com/cKDiWWJB6P — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) 29 de octubre de 2018

Els canals de televisió i els mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han fet vaga mitja hora aquest dilluns al matí. TV3, 3/24, Canal 33 i Esports 3, així com els portals web de notícies i continguts, han aturat la programació habitual des de les vuit del matí fins a dos quarts de nou. S'ha emès una roda informativa i l'aturada s'ha anunciat amb un escrit projectat a tots els canals. Tal com publica el Comitè d'Empresa en un comunicat , els treballadors dels mitjans de comunicació públics catalans reclamen el retorn immediat a les jornades de 35 hores, al qual s'hi ha oposat, ara per ara, el Govern de la Generalitat. Així l'hi va comunicació Funció Pública a la vicepresidenta de l'ens, Núria Llorach.Els treballadors asseguren que respondran la Generalitat amb "mobilitzacions" i demandant "l'incompliment del conveni". L'executiu català es justifica en el dèficit del 2017. Els empleats, però, destaquen que la responsabilitat dels directius no es pot convertir en un "càstig" contra ells.

